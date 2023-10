Diablo 4: Nach technischen Problemen – Season of Blood mit Einschränkungen gestartet

Nachdem bereits der Launch des Action-Rollenspiels recht holprig verlief, kam es auch beim gestrigen Start der zweiten Season von „Diablo 4“ zu technischen Problemen.

Diese führten unter anderem dazu, dass der Fehler mit den ungültigen Lizenzen kurzzeitig zurückkehrte, und sorgte dafür, dass der Start der „Season of Blood“ um ein paar Stunden nach hinten geschoben wurde. Mittlerweile stehen die zweite Season und die damit verbundenen Inhalte und Neuerungen auf allen Plattformen zu Verfügung.

Wie sich einem Ingame-Hinweis entnehmen lässt, kommt es aufgrund technischer Begebenheit aktuell aber noch zu kleinen Einschränkungen. Demnach wurde der plattformübergreifende Multiplayer zwischen den Konsolen und dem PC vorübergehend deaktiviert.

Erst wenn technisch alles wieder rund läuft, wird das Crossplay-Feature zurückkehren.

Das steckt in der zweiten Season

In der „Season of Blood“ bekommen es die Heldinnen und Helden in der Welt von „Diablo 4“ mit Vampiren zu tun, deren Anführer Zir of the Ancients aus ungeklärten Gründen zurückkehrte und mit seiner Armee von Blutsaugern versucht, Sanktuario zu unterjochen. Neben den neuen Blut-Fähigkeiten warten zudem neue Bosse und exklusive Belohnungen.

Mit dem Start der zweiten Season ging die Veröffentlichung des umfangreichen Updates auf die Version 1.2.0 einher, das einen Schwung an Neuerungen und Quality-of-Life-Verbesserungen mit sich bringt. Offiziellen Angaben zufolge wurden nicht nur die unterschiedlichen Klassen einem umfangreichen Re-Balancing unterzogen.

Darüber hinaus reduzierte Blizzard Entertainment die Respawn-Zeiten der Weltenbosse, erleichterte euch den bisher recht steinigen Weg zu Level 100, nahm Anpassungen am Layout der Dungeons vor und sorgte für weitere Verbesserungen, die für eine rundere Spielerfahrung sorgen. Weitere Details zu den Neuerungen und Verbesserungen des Updates 1.2.0 haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

„Diablo 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren