Diablo 4: Trailer zur zweiten Saison zeigt neue Vampir-Kräfte und Bosse

Am heutigen 17. Oktober startet die zweite Saison von "Diablo 4". In einem neuen Trailer zeigen die Entwickler neues Gameplay aus der Season und stellen den Oberbösewicht Zir of the Ancients und seine Kumpanen vor.

Am 17. Oktober geht die zweite Season von „Diablo 4“ auf den Plattformen PlayStation 5, PlaysStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One sowie für den PC an den Start. Diese trägt den ominösen Namen „Saison des Blutes“ und wird sich ganz – passend zum bevorstehenden Halloween – um Vampire drehen.

Mit einem neuen Trailer soll die Spielerschaft schon einmal auf die kommenden Inhalte eingestimmt werden. Darin zeigt Blizzard ein paar der neuen vampirischen Fähigkeiten, das neue Event sowie einige der wartenden Endgame-Bosse.

Neuer Trailer stellt kommende Inhalte vor

In Season 2 von „Diablo 4“ bekommen es die Helden mit einer ganzen Horde an Vampiren zu tun. Deren Oberanführer trägt den Namen Zir of the Ancients und will sich mit Hilfe seiner Armee von Blutsaugern die Spielwelt Sanktuario unter den untoten Nagen reißen. In der neuen Questreihe müssen sich die Spieler Zir entgegenstellen und so viele seiner Untergebenen unter die Erde bringen, wie es geht.

Um das besser bewerkstelligen zu können, stehen den Spielern natürlich wieder saisonale Fähigkeiten zur Verfügung. Das neue Video gibt einen kleinen Ausblick auf die kommenden Skills und zeigt auch einige Upgrades der aktuellen Fähigkeiten für Zauberer, Druiden und Totenbeschwörer. Schließlich werden auch einige der neuen Endgame-Bosse enthüllt sowie ein paar der Belohnungen angerissen, die die Nutzer in der neuen „Saison des Blutes“ erhalten können.

Mit der zweiten Saison wird auch der riesige Patch 1.2.0 für alle Plattformen erscheinen. Dieser bringt eine ganze Reihe an Quality-of-Life-Verbesserungen mit sich. So sollen die Spieler mehr Erfahrung erhalten und so den Weg bis zu Level 100 schneller hinter sich bringen können. Außerdem sollen Weltbosse nun nicht mehr nur alle sechs Stunden erscheinen, sondern alle dreieinhalb Stunden. Zudem soll es neue Uniques geben und die Dungeons besser gestaltet werden.

