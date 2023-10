Diablo 4: Spielerhandel wegen Exploit deaktiviert – Blizzard droht mit Sperren

Wie es einige Spieler vielleicht schon mitbekommen haben, wurde der Handel zwischen den Spielern in „Diablo 4“ deaktiviert. Dies ist nicht das erste Mal, dass der Spielerhandel ausgesetzt wird. Bereits im August wurde das Feature wegen der Duplikation von Gold und Items gestoppt. Und auch dieses Mal ist ein Exploit für das Eingreifen des Studios verantwortlich.

Neuer Exploit versaut erneut den Spielerhandel

Im offiziellen Forum des Spiels erklärte Community Manager Rich Bantegui, dass der Handel in „Diablo 4“ sowohl auf den Konsolen als auch auf dem PC ausgesetzt wurde. „Wir haben den Spielerhandel in Diablo 4 bis auf Weiteres aufgrund eines Duplikat-Exploits ausgesetzt“, so „filthierich“. „Wir arbeiten an einer Lösung für dieses Problem und werden euch informieren, sobald wir die Möglichkeit des Handels wiederhergestellt haben. Wir werden diese Aktivität weiterhin überwachen, um ein gesundes Spielerlebnis für alle zu gewährleisten.“

Blizzard rät zudem davon ab, den neuen Exploit zu nutzen. Wie der Community Manager schreibt, soll jeder Account, der Gold und Gegenstände vervielfältigt, gemäß der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung verfolgt werden. Bantegui dankte den Spielern, dass der Exploit gemeldet wurde und bat weiter um Geduld. Bereits bei dem Exploit im August geriet die Wirtschaft des Spiels ins Wanken, nachdem die Spieler riesige Mengen an dupliziertem Gold für zum Verkauf stehende Gegenstände boten.

Worum es sich bei dem neuesten Exploit handelt, erwähnte Bantegui nicht. Allerdings gehen die anderen Spieler im offiziellen Forum davon aus, dass es sich dabei um den Boss Echo of Duriel handelt. Dieser kann als einziger Boss in Saison 2 „Uber Unique“-Gegenstände fallen lassen und wird durch bestimmte Materialien beschworen. Diese Materialien sollen laut einem User derzeit „zu Tausenden“ dupliziert werden.

