Diablo 4: Season-Event „Mittwinterpest“, knallharte Endgame-Inhalte und mehr angekündigt

Am gestrigen Freitag Abend nutzten die Entwickler von Blizzard Entertainment die Eröffnung der diesjährigen BlizzCon, um mehrere Ankündigungen zu „Diablo 4“ vorzunehmen.

Mit „Vessel of Hatred“ stellte das Studio zum einen ein neues Add-on vor. „Vessel of Hatred“ erscheint Ende 2024 und konfrontiert uns ein weiteres Mal mit dem durchtriebenen Mephisto. Des Weiteren gab Blizzard Entertainment bekannt, dass auch die aktuell laufende „Saison des Blutes“ neue Inhalte und Features spendiert bekommt.

Darunter das „Mittwinterpest“ genannte Season-Event, das am 12. Dezember 2023 startet und Sanktuario in ein schneebedecktes Winter-Schreckensland verwandelt. Ohne näher ins Detail zu gehen, wies Blizzard Entertainment auf einen „geheimnisvollen rotgehüllten Schrecken“ hin, der im Rahmen des „Mittwinterpest“-Events in den Zersplitterten Gipfeln auftaucht.

Bereits in der nächsten Woche stellen die Entwickler fünf klassenspezifische Ringe vor. Diese versetzen euch in die Lage, auf die Mächte der „Saison der Boshaftigkeit“ zuzugreifen.

Herausforderungen für Level 100-Helden und wechselnde Dungeons

Weiter geht es am 5. Dezember 2023 mit einer Vorschau-Funktion für die Verzauberkunst des Okkultisten. Mit dieser könnt ihr sehen, welche Affixe möglich sind, bevor ihr euer hartverdientes Gold für eine Verzauberung ausgebt. Ebenfalls am 5. Dezember 2023 hält „Zirs Schlachthaus“ Einzug.

Solltet ihr Duriel besiegt und Level 100 erreicht haben, wartet hier eine Herausforderung für das Endgame, die euch laut Entwicklerangaben alles abverlangt. „Zirs Schlachthaus“ steht über einen Zeitraum von sechs Wochen zur Verfügung und richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die auf der Suche nach einer besonderen Herausforderung sind.

„Doch seid vorsichtig– Zirs Schlachthaus beginnt bereits auf zerstörerischer Schwierigkeitsstufe und wird nur noch schwerer“, so Blizzard. Als Belohnung erhalten alle Überlebende eine Paragonglyphe, die aus Fürst Zirs eigenem Blut gefertigt wurde. Abschließend ging Blizzard Entertainment kurz auf die dritte Season ein, die aller Voraussicht nach im Januar 2024 startet.

Hier findet mit „The Gauntlet“ ein ganz neues Feature den Weg ins Spiel. Im Detail haben wir es mit einem Herausforderungs-Dungeon zu tun, der wöchentlich wechselt und so auch langfristig für Abwechslung sorgt. Weitere Details zu diesem Thema werden die Entwickler zu gegebener Zeit nennen.

„Diablo 4“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

