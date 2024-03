Alan Wake & Control: Das Ziel sind regelmäßigere Fortsetzungen

Mehr „Alan Wake“ und mehr „Control“! Genau das dürft ihr von Remedy Entertainment zukünftig erwarten.

Geschäftsführer Tero Virtala bestätigte das im Rahmen der jüngsten Finanzergebnisse: „Mit Alan Wake und Control haben wir nun zwei etablierte Franchises. Und unser Ziel ist es, sie zu Franchises auszubauen, die einen hohen Wiedererkennungswert, eine stetig wachsende Nutzerbasis, regelmäßigere Fortsetzungen haben und dazu fähig sind, Umsätze und Gewinne auf hohem Niveau zu erzielen.“

Remedy möchte auf den Erfolg von „Alan Wake 2“ natürlich aufbauen. Hierbei handelt es sich um das schnellstverkaufte Spiel des finnischen Entwicklerstudios. Stand Februar 2024 hat sich das Horror-Abenteuer 1,3 Millionen mal verkauft. Die hohen Testwertungen geben diesem Erfolg recht.

Bis „Alan Wake 3“ herauskommt, müsst ihr euch sicherlich keine 13 Jahre gedulden. Der erste Teil kam im Jahr 2010 heraus. Wie Kreativdirektor Sam Lake im vergangenen Sommer erklärte, wäre die Fortsetzung jedoch gar nicht früher möglich gewesen.

So steht es um den Control-Nachfolger

Auch zum Nachfolger von „Control“ hat sich der Chef geäußert: „Control 2 befindet sich weiterhin in der Proof-of-Concept-Phase. Im vierten Quartal arbeitete das Team insbesondere am Aufbau der Welt und an den Kämpfen.“

Bis ihr den zweiten „Control“-Ableger zu Gesicht bekommt, vergeht also noch einiges an Zeit. Mittlerweile besitzt Remedy jedenfalls die vollen Rechte an der Marke, weshalb 505 Games beim Nachfolger nicht mehr als Publisher agiert.

Teil eins erschien im Jahr 2019. Im Durchschnitt erhielt der Third-Person-Shooter 82 von 100 möglichen Punkten. Das Team von Remedy Entertainment wird eifrig daran arbeiten, sich mit dem Nachfolger erneut zu übertreffen.

Aber nicht nur „Alan Wake“ und „Control“ könnt ihr in Zukunft erwarten. Geplant ist ein Multiplayer-Projekt mit dem Codenamen „Kestrel“, das zuvor unter dem Titel „Vanguard“ bekannt war. Statt einem Free-2-Play-Spiel ist mittlerweile eine Premium-Veröffentlichung geplant.

Darüber hinaus könnte sich Sam Lake ein düsteres Gothic-Fantasy-Spiel vorstellen:

Tero Virtala sprach nicht nur über die beiden mittlerweile etablierten Marken, sondern auch über die „Max Payne“-Remakes. Hierbei gab er zu verstehen, dass die Fans definitiv keine halben Sachen geliefert bekommen.

