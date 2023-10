Remedy: Alan Wake 2-Director hat ungewöhnliche Idee für das nächste Spiel

Sam Lake, Creative Director von Remedy, möchte gerne ein Spiel entwickeln, das von den bisherigen Projekten abweicht. Seine Idee ordnete er in einem Interview einem Genre zu, das viele Spieler nach “Alan Wake 2”, “Control” und Co wohl nicht erwarten würden.

Nachdem “Alan Wake 2” in der vergangenen Woche auf den Markt kam und mit einem Metascore von 89 überzeugen konnte, stürzt sich Remedy Entertainment in die nächste Produktion. Doch was steht in den kommenden Jahren an? Mit dabei könnte ein Projekt sein, das Fans des Entwicklers vielleicht nicht erwarten würden.

Sam Lake, der kreative Leiter und zugleich das Gesicht von Remedy Entertainment, warf in einem Interview mit dem GQ-Magazin einen Blick auf eines der kommenden Projekte, bei dem womöglich eine Idee verwendet wird, die er seit längerer Zeit im Kopf hat.

Remedy könnte mit Gothic-Fantasy weitermachen

Zunächst stellte Lake allerdings klar, dass er mit seinem Leben durchaus etwas anderes anfangen kann. Seine Aussage klingt aber nicht danach, dass das in den nächsten Jahren passieren wird.

Lake: „Um auf eure Frage zurückzukommen: Würde ich jemals etwas anderes machen? Ja, ich denke immer noch, dass ich das tun werde. Irgendwann werde ich mich zur Ruhe setzen. Es ist nur so, dass… das alles so einnehmend war.“

Im weiteren Verlauf des Interviews sinnierte er darüber, dass er noch andere Geschichten zu erzählen habe, darunter Ideen, die bisher nicht verwertet wurden. “Eine war diese verrückte, riesige, dunkle Gothic-Fantasy, die ich noch nicht für irgendetwas verwendet habe…”, so der Creative Director.

Lake, auch unter seinem bürgerlichen Namen Sami Antero Järvi bekannt, übt bei Remedy Entertainment seit vielen Jahrzehnten die Position des Creative Directors aus und hat maßgeblich an den Spielen “Max Payne”, “Alan Wake”, “Quantum Break” und “Control” mitgewirkt.

Zugleich fungierte er in den frühen Titeln als Vorlage für das Charaktermodell von “Max Payne”.

Das könnte euch ebenfalls zu Remedy Entertainment interessieren:

“Alan Wake 2” wurde am Freitag für PS5, Xbox Series X/S sowie PC über den Epic Games Store veröffentlicht. Die Test-Wertungen sind in dieser Meldung ein Thema. Gekauft werden kann “Alan Wake 2” im PlayStation Store.

Weitere Meldungen zu Remedy Entertainment.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren