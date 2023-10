Alan Wake 2: Spiel soll 2024 zwei Erweiterungen erhalten

Kurz vor dem Release von „Alan Wake 2“ wurden nicht nur die ersten Testwertungen veröffentlicht. Die verantwortlichen Entwickler von Remedy bestätigten ebenfalls, dass das Spiel im nächsten Jahr zwei Erweiterungen erhalten wird. Sam Lake, Autor und Creative Director des Entwicklers, hatte zuvor bereits angekündigt, dass das Survival-Horror-Spiel mit diversen kostenlosen DLCs ergänzt werden soll.

„Alan Wake 2“ wird am 27. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Die erste Erweiterung ist derzeit für das späte Frühjahr 2024 angesetzt.

Spiel erhält die Erweiterungen „Night Springs“ und „The Lake House“

Die erste Erweiterung wird den Namen „Night Springs“ tragen und spielt auf die beliebte fiktive TV-Serie im „Alan Wake“-Universum an. Die Serie ist an die reale Show „The Twilight Zone“ angelehnt und behandelt ebenfalls paranormale Phänomene. Im ersten Titel der Reihe aus 2010 konnten sich die Spieler zahlreiche Folgen der Serie auf TV-Geräten anschauen, die in der Spielwelt verteilt waren. „Night Springs“ ist für das späte Frühjahr 2024 angesetzt, das Veröffentlichungsfenster könnte sich jedoch noch ändern.

„Visionen und Träume. Fiktion wird geschrieben und wird wahr“, heißt es in der offiziellen Beschreibung der Erweiterung. „Fiktion fällt in sich zusammen und bleibt nur Worte auf einer Seite. Das sind diese Geschichten – in Night Springs. Schlüpfen Sie in die Rolle mehrerer bekannter Charaktere aus der Welt von Alan Wake und erleben Sie das Unerklärliche in mehreren in sich abgeschlossenen Episoden von Night Springs, einer fiktiven TV-Show, die in der Welt von Alan Wake spielt.“

Die zweite Erweiterung wird „The Lake House“ heißen und hat noch keinen Veröffentlichungstermin. „The Lake House ist eine mysteriöse Einrichtung am Ufer des Cauldron Lake, die von einer unabhängigen Regierungsorganisation errichtet wurde, um geheime Forschungen durchzuführen…bis etwas schief geht“, so die Beschreibung der Entwickler. „Erforsche das Lake House und stürze dich in zwei verschiedene Abenteuer, während die Realitäten von Saga Anderson und Alan Wake erneut aufeinanderprallen.“

