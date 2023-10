Alan Wake 2: New Game Plus mit neuen Inhalten angekündigt

Der Release von "Alan Wake 2" steht kurz bevor. Nun gab Remedy Entertainment bekannt, was die Spieler nach dem Launch des Titels erwarten können.

Nach über 13 Jahren geht die Geschichte des Kriminalautoren Alan Wake in die zweite Runde. Mindestens 20 Stunden sollten die Nutzer für ihren Spieldurchlauf von „Alan Wake 2“ einplanen, so der Communications Director des zuständigen Entwicklers Remedy Entertainment, was jedoch auch von den Fähigkeiten der Spieler abhängen soll.

Doch damit soll anscheinend nicht genug sein. Wie das Unternehmen nun bekanntgab, wird „Alan Wake 2“ nach seinem Launch auch noch einen New-Game-Plus-Modus erhalten.

Weitere Inhalte für Survival-Game sind auf dem Weg

In dem kommenden „Alan Wake 2“ werden die Spieler zwei Protagonisten spielen können. Einer davon ist natürlich der titelgebende Autor Alan Wake, der auch schon der Hauptdarsteller im ersten Spiel der Reihe war. Der zweite Protagonist ist der neue Charakter Saga Anderson, eine FBI-Agentin. Beide Handlungsstränge sollen dabei unterschiedlich ausfallen, aber trotzdem miteinander verwoben sein.

Nach dem Launch sollen die Spieler jedoch noch eine weitere Story zu Gesicht bekommen. Wie der Entwickler kurz nach dem gestrigen Xbox Partner Preview Showcase über Twitter verriet, soll „Alan Wake 2“ nach dem Launch noch einen New-Game-Plus-Modus erhalten. Nutzer können den Titel nach dem Spielabschluss noch einmal starten und behalten dabei alle freigeschalteten Waffen und Upgrades. Dazu wird auch noch ein neuer Schwierigkeitsgrad namens Nightmare hinzugefügt. Oben drauf kommen dann auch eine neue alternative Erzählung, neue Manuskriptseiten sowie neue Videoinhalte.

Der New-Game-Plus-Modus wird jedoch nicht zum Release des Spiels verfügbar sein. Wann die Inhalte hinzugefügt werden, wird noch bekanntgegeben. „Alan Wake 2“ wird am 27. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Wie Sam Lake, Autor und Creative Director bei Remedy Entertainment, angab, soll das Spiel diverse kostenlose DLCs erhalten.

