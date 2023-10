Alan Wake 2: Erfolg des Resident Evil 2 Remakes bestärkte Entwickler

Die Neuauflage von „Resident Evil 2“ hat das Survival-Horror-Genre wieder in Schwung gebracht. Diese Meinung vertritt unter anderem der CEO von Night Dive Games („System Shock“). Ein Blick auf die Verkaufszahlen unterstreicht das: 12,6 Millionen Verkäufe hat Capcom vorzuweisen, womit es das meistverkaufte Spiel der beliebten Horror-Reihe ist.

Angeblich ließ sich Electronic Arts von diesem Erfolg inspirieren und gab deshalb ein „Dead Space“-Remake in Auftrag. Remedy Entertainment hingegen arbeitete zur Veröffentlichung von „Resident Evil 2“ am Konzept des „Alan Wake“-Nachfolgers. Hier haben die Entwickler in Erwägung gezogen, statt einem weiteren Psycho-Action-Spiel ein echtes Horror-Abenteuer zu kreieren.

Als das Remedy-Team dann gesehen hat, wie gut Capcoms Remake ankommt, waren sie vom Genre-Wechsel noch mehr überzeugt. Das teilte Game Director Kyle Rowley im Interview mit GamingBolt mit.

„Die Fähigkeit dieses Spiels, einen 20 Jahre alten Klassiker zu modernisieren, und seine erstaunliche Resonanz haben uns in unserer Entscheidung, das Genre zu wechseln, definitiv bestärkt“, erklärte Rowley.

Beliebtheit des Horror-Genres gestiegen

An einer anderen Stelle im besagten Interview lobte Rowley nochmal, dass „Resident Evil 2“ die Beliebtheit des Horror-Genres gesteigert hat. Generell seien die Publisher nach „Control“ wieder stärker daran interessiert gewesen, in narrative Singleplayer-Erfahrungen zu investieren. Weil Remedy zudem die Veröffentlichungsrechte für den ersten „Alan Wake“-Teil zurückerhielt, war der Weg für eine Fortsetzung geebnet.

Auf die Entwicklung hatte übrigens „Silent Hill“ einen wichtigen Einfluss. In den Ablegern der Psycho-Horror-Reihe ist die intensive Atmosphäre und die langsam entstehende Angst von großer Bedeutung – genau wie es in „Alan Wake 2“ sein wird.

Ob „Alan Wake 2“ zu den Spielen zählen wird, die das Horror-Genre weiter stärken, sehen wir am 27. Oktober. An diesem Datum erscheint das ambitionierte Projekt für PS5, Xbox Series X/S und PC.

