Alan Wake 2: Remedy enthüllt die globalen Freischaltzeiten des Horror-Abenteuers

Im Oktober zeigt sich das Videospieljahr 2023 von seiner besten Seite und lockt mit verschiedenen großen Namen. Nach dem Release von Titeln wie „Assassin’s Creed: Mirage“, „Forza Motorsport“ und „Marvel’s Spider-Man 2“ steht bereits das nächste potenzielle Highlight in den Startlöchern.

Die Rede ist von „Alan Wake 2“, dem offiziellen Nachfolger zum 2010 veröffentlichten Psycho-Thriller „Alan Wake“. Wenige Tage vor dem Release des Sequels enthüllte Remedy Entertainment die Freischaltzeiten. Wie das finnische Studio bekannt gab, setzen die Entwickler dieses Mal auf einen global simultanen Launch.

Hierzulande erfolgt die Freischaltung am kommenden Freitag, den 27. Oktober 2023 um 6 Uhr am Morgen. Wie zuletzt noch einmal bestätigt, erscheint „Alan Wake 2“ in einer rein digitalen Form.

Auf eine Retail-Version wird laut den Verantwortlichen aus Kostengründen verzichtet.

Erlebt die Geschehnisse aus zwei Perspektiven

Zu den spielerischen Neuerungen von „Alan Wake 2“ gehört zum einen der Wechsel von einem Psycho-Thriller hin zu einem Survival-Horror-Abenteuer. Darüber hinaus erleben wir die Geschichte des Nachfolgers dieses Mal aus zwei Perspektiven. Zum einen übernehmen wir die Kontrolle über den Thriller-Autoren Alan Wake, der im sogenannten Dark Place einen lebendig gewordenen Alptraum erlebt.

Der zweite spielbare Charakter ist die FBI-Agentin Saga Anderson. Anderson hat sich auf die Aufklärung übernatürlicher Phänomene spezialisiert. In „Alan Wake 2“ reist sie nach Bright Falls, um den schaurigen Geschehnissen in der kleinen Gemeinde auf den Grund zu gehen.

Laut Remedy Entertainment fungieren die Abschnitte, in denen wir die FBI-Agentin steuern, in gewisser Weise auch als Rückblick auf die Ereignisse des ersten „Alan Wake“. „Sie weiß am Anfang des Spiels nichts über die Ereignisse von Alan Wake 1, und während sie herausfindet, was passiert ist und dieses übernatürliche Geheimnis aufdeckt, unternehmen die Spieler diese Reise gemeinsam mit ihr“, führte Director Kyle Rowley dazu aus.

„Alan Wake 2“ erscheint für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

We’ll be returning to Bright Falls soon. Alan Wake 2 launches in one week. Check your case board below for launch timings. 📝 #AlanWake pic.twitter.com/e1p4uAF1X4 — Alan Wake 2 (@alanwake) October 20, 2023

