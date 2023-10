Alan Wake 2: Remedy experimentierte schon früher mit dem Dual-Protagonist-Konzept

Bekanntermaßen wird uns "Alan Wake 2" zwei spielbare Charaktere zur Seite stellen, mit denen wir den schaurigen Mysterien des Horror-Abenteuers nachgehen. Wie Game-Director Kyle Rowley in einem Interview verriet, experimentierte Remedy Entertainment schon länger mit dem Dual-Protagonist-System.

Ende des Monats erscheint mit „Alan Wake 2“ der neueste Titel aus dem Hause Remedy Entertainment, mit dem das finnische Studio nicht nur seine ersten Schritte im Genre des Survival-Horror unternimmt.

Darüber hinaus wird auf zwei spielbare Charaktere gesetzt, aus deren Perspektive wir die Geschichte des Nachfolgers erleben. Zum einen haben wir es hier mit dem Thriller-Autor Alan Wake zu tun, der einen wahrgewordenen Alptraum erlebt. Nummer zwei im Bunde ist die auf ungewöhnliche Fälle spezialisierte FBI-Agentin Saga Anderson.

In einem von Gamingbolt geführten Interview ging Game-Director Kyle Rowley auf die beiden spielbaren Charaktere ein und wies darauf hin, dass wir es bei dem Dual-Protagonist-Konzept mit einem Feature zu tun haben, das von Remedy Entertainment bereits seit längerer Zeit verfolgt wird.

Bislang gelang es den Entwicklern allerdings nicht, dieses in einer adäquaten Version umzusetzen. Dies wiederum führte dazu, dass das Konzept bei früheren Projekten des finnischen Studios wieder verworfen wurde.

Abschnitte mit Anderson liefern Rückblicke

„Die Idee der zwei spielbaren Charaktere existierte bereits, bevor wir ernsthaft mit dem Konzept des Spiels begonnen haben“, führte Rowley zu den Arbeiten an „Alan Wake 2“ aus. „Es war eine sehr abstrakte narrative Idee von Sam, sogar schon während unserer Arbeit an Quantum Break. Wir hatten noch nicht herausgefunden, wie es funktionieren würde, oder die Struktur des Spiels oder irgendetwas. Wir wussten jedoch, dass wir es tun wollten. Wir haben in unseren vorherigen Spielen versucht (und sind gescheitert), mehrere Protagonisten zu haben.“

Wie Rowley ergänzte, wird mit dem neuen spielbaren Charakter Saga Anderson nicht nur für eine neue Perspektive, aus der wir die Geschehnisse der „Alan Wake“-Reihe erleben, gesorgt. Gleichzeitig arbeitet Anderson die bisherigen Ereignisse auf und liefert Neulingen so eine Art Rückblick.

„Jetzt, 13 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Spiels, sehen wir Saga als einen sehr wichtigen Blickwinkel-Charakter für Spieler, die das erste Spiel nicht gespielt haben. Sie weiß am Anfang des Spiels nichts über die Ereignisse von Alan Wake 1, und während sie herausfindet, was passiert ist und dieses übernatürliche Geheimnis aufdeckt, unternehmen die Spieler diese Reise gemeinsam mit ihr“, heißt es abschließend.

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2:

„Alan Wake 2“ erscheint am 27. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Wie Autor Sam Lake auf der Eurogamer Expo am Wochenende bestätigte, hält das Studio trotz des eindeutigen Feedbacks der Community an seiner Entscheidung, aus Kostengründen auf eine Retail-Version zu verzichten, fest.

Quelle: Gamingbolt

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren