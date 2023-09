Alan Wake 2: Wird den Grundstein für die Geschichte von Control 2 legen

Mit „AWE“, der zweiten Story-Erweiterung von „Control“, verbanden die Entwickler von Remedy Entertainment nicht nur die Universen von „Control“ und „Alan Wake“. Darüber hinaus wurden wir auf die Geschehnisse von „Alan Wake 2“ vorbereitet.

Wie Remedy Entertainments Sam Lake im Interview mit den Kollegen von Wccftech bestätigte, wird auch „Alan Wake 2“ ein Bestandteil des „Remedy Connected Universe“ sein. Somit dürfen wir uns nicht nur darauf freuen, endlich mehr über das tragische Schicksal des namensgebenden Protagonisten Alan Wake zu erfahren.

Darüber hinaus wird es den Entwicklern von Remedy Entertainment darum gehen, den Grundstein für die Geschehnisse in „Control 2“ zu legen. Die Arbeiten am zweiten Teil der „Control“-Reihe wurden im November des vergangenen Jahres offiziell bestätigt.

Mit dem Remedy Connected Universe wird langfristig geplant

„Ja, das ist interessant. Wir haben das auf eine sehr klare Weise mit Control gemacht, besonders mit dem AWE-DLC, wo wir Dinge vorbereitet haben“, führte Lake zur Frage aus, ob „Alan Wake 2“ den Weg für „Control 2“ ebnen wird. „Wir haben öffentlich angekündigt, dass wir an Control 2 arbeiten, und wie Sie gesehen haben, spielt die FBC (Federal Bureau of Control) eine wichtige Rolle in der Geschichte von Alan Wake 2.“

„Wir möchten aktuell noch nichts Bestimmtes sagen. Aber wir bereiten Dinge vor, die in der Zukunft des Remedy Connected Universe eine Rolle spielen werden“, ergänzte Lake. Wie in den vergangenen Monaten mehrfach bestätigt wurde, bekommt „Alan Wake 2“ genau wie „Control“ zwei umfangreiche Story-DLCs spendiert.

Gut denkbar also, dass eine der beiden Erweiterungen zu „Alan Wake 2“ genutzt wird, um uns einen ersten Eindruck von der Story eines „Control 2“ und somit der Zukunft des „Remedy Connected Universe“ zu vermitteln.

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2:

„Alan Wake 2“ erscheint am 27. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2, Control 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren