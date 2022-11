Control 2: Nachfolger für PC, PS5 und Xbox Series X/S angekündigt

Wie Remedy Entertainment bekannt gab, versteckt sich hinter "Codename Heron" wie in der Vergangenheit spekuliert "Control 2". Der Nachfolger wird in Zusammenarbeit mit dem Publisher 505 Games veröffentlicht und für den PC sowie die aktuellen Konsolen erscheinen.

"Control 2" befindet sich für den PC und die aktuellen Konsolen in Arbeit.

In den vergangenen Monaten kündigten die Entwickler von Remedy Entertainment die laufenden Arbeiten an mehreren neuen Projekten an – darunter dem Survival-Horror-Abenteuer „Alan Wake 2“.

Darüber hinaus wurde ein Projekt mit dem Codenamen „Codename Heron“ bestätigt, das mit der „Control“-Reihe in Verbindung steht. Nachdem bereits spekuliert wurde, dass sich hinter „Codename Heron“ ein vollwertiger Nachfolger zum Action-Titel versteckt, wurde „Control 2“ am heutigen Freitag auch offiziell angekündigt.

Genau wie es beim originalen „Control“ aus dem Jahr 2019 der Fall war, setzt Remedy Entertainment auch dieses Mal auf eine Zusammenarbeit mit dem Publisher 505 Games.

Nachfolger noch in der Konzeptphase

Wie es weiter heißt, ist „Control 2“ für eine Veröffentlichung auf dem PC, der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S vorgesehen. Bis zum Release des Sequels dürfte allerdings noch einige Zeit ins Land ziehen, da sich das Projekt laut offiziellen Angaben noch in der Konzeptphase befindet. Das anfängliche Budget für die Entwicklung von „Control 2“ wird bei rund 50 Millionen US-Dollar liegen, wobei Remedy Entertainment die Rechte an der Marke behält.

Investitionen in das Marketing, die Entwicklung und die Unterstützung nach dem Launch werden zusammen mit zukünftigen Nettoeinnahmen zu gleichen Teilen zwischen den beiden Unternehmen aufgeteilt. Während Remedy Entertainment auf dem PC als Publisher von „Control 2“ fungieren wird, übernimmt 505 Games den Vertrieb des Nachfolgers auf den Konsolen.

Die Co-CEOs der Digital Bros Group, Rami und Raffi Galante, ergänzten: „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Remedy zu vertiefen und die Erfolgsgeschichte von Control zusammen fortzusetzen. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2019 wurden von Control mehr als drei Millionen Exemplare verkauft. Control ist die größte Investition, die 505 Games je getätigt hat, und nimmt daher einen besonderen Platz in unseren Herzen ein.“

Weitere Meldungen zum Thema:

„Wir sind der gesamten Spielergemeinschaft dankbar, die Control zu einem so langlebigen und beliebten Spiel gemacht hat, und freuen uns noch mehr, Control 2 zu veröffentlichen“, führten die Verantwortlichen der Digital Bros Group abschließend aus.

Quelle: Pressemitteilung

Weitere Meldungen zu Control 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren