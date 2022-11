Alan Wake Remastered: Neuauflage weiter in den roten Zahlen

Nachdem es um die „Alan Wake“-Marke über Jahre sehr still wurde, kündigte Remedy Entertainment 2021 nicht nur einen offiziellen Nachfolger in Form von „Alan Wake 2“ an.

Darüber hinaus wurde im Oktober des vergangenen Jahres „Alan Wake Remastered“ veröffentlicht. Hierbei haben wir es mit einem technisch überarbeiteten Remaster des originalen „Alan Wake“ aus dem Jahr 2010 zu tun, das von den Kritikern und der Gaming-Community recht positiv aufgenommen wurde.

Wie die Verantwortlichen von Remedy Entertainment im Zuge der aktuellen Geschäftszahlen einräumten, schlägt sich das positive Feedback bisher leider nicht auf die Verkaufszahlen beziehungsweise den kommerziellen Erfolg von „Alan Wake Remastered“ nieder.

Entwicklungs- und Marketing-Kosten noch nicht eingespielt

Stattdessen schreibt „Alan Wake Remastered“ für das finnische Studio weiterhin rote Zahlen. Die Entwicklungs- und Marketing-Kosten der Neuauflage wurden vom Publisher Epic Games übernommen. Erst wenn dieser seine Investitionen wieder eingespielt hat, wird Remedy Entertainment mit entsprechenden Bonuszahlungen bedacht. Ein Punkt, den „Alan Wake Remastered“ laut Remedy Entertainment bisher allerdings nicht erreichte. Selbiges gilt übrigens für das „Crossfire“-Projekt.

In eine finanzielle Schieflage gerät das Studio durch den kommerziellen Misserfolg allerdings nicht, wie im Geschäftsbericht ausgeführt wurde: „In den letzten Jahren haben wir uns erfolgreich auf ein Multiplattform-Modell umgestellt. Unsere Fähigkeiten im Bereich der Entwicklung von Spielen sind besser als je zuvor, unsere finanzielle Position ist stark und wir haben die richtigen Geschäftspartnerschaften für jedes der fünf Spiele, die sich in der Entwicklung befinden.“

Von den fünf Titeln, die sich aktuell in der aktiven Entwicklung befinden, basieren vier auf hauseigenen Marken von Remedy Entertainment – darunter „Alan Wake 2“, das für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird. Zudem arbeitet das Studio an einem nicht näher genannten Projekt auf Basis einer externen Marke.

