Alan Wake 2: Der Sound der Angst – Remedy über die Musik und das Sound-Design

Nachdem wir in dieser Woche bereits mit neuen Gameplay-Szenen zu „Alan Wake 2“ versorgt wurden, stellten die Macher von Remedy Entertainment pünktlich zum Start in das Wochenende ein weiteres Entwickler-Tagebuch bereit.

Das neue Dev-Diary bringt es auf eine Laufzeit von rund fünf Minuten und rückt das Sound-Design in den Mittelpunkt, mit dem die Entwickler von Remedy Entertainment in „Alan Wake 2“ für Angst und Schrecken sorgen möchten.

Laut Audio-Director Richard Lapington und Senior-Audio-Designer Gulli Gunnarsson bestand die größte Herausforderung darin, eine dichte Atmosphäre und regelmäßige Spannungsbögen aufzubauen.

Vor allem im sogenannten Dark Place, in dem sich Alan Wake wiederfindet, soll „die Grenze zwischen dem Sound-Design und der Musik verschwimmen“.

Petri Alanko kehrt zurück

Als Komponist des „Alan Wake 2“-Soundtracks fungiert Petri Alanko, der bereits für den Soundtrack des 2010 veröffentlichten ersten Teils verantwortlich war. Wie Alanko in dem neuen Entwickler-Tagebuch ausführte, griff er bei den Arbeiten am Soundtrack von „Alan Wake 2“ auf zum Teil ungewöhnliche Instrumente zurück, um für eine besonders schaurige Atmosphäre zu sorgen.

Der Komponist weiter: „Wenn Sie jemals etwas Schockierendes erlebt haben, dauert es eine Weile, bis Sie wirklich verstehen, was passiert ist. Das nennt man im Grunde genommen die Nervenverzögerung. Wenn Sie diesen Soundeffekt nur ein wenig verzögern, erhöht sich Ihre eigene körperliche Wirkung, und er wird auf diese Weise viel kraftvoller.“

Bei Petri Alanko handelt es sich übrigens nicht um das einzige Comeback, auf das sich Fans des ersten Teils freuen dürfen. So wird Remedy Entertainment in „Alan Wake 2“ ein weiteres Mal mit der finnischen Band Poets of the Fall zusammenarbeiten, die im Spiel als fiktive Band auftritt und Lieder aufnahm, die laut Autor Sam Lake auf die Geschichte und die Lore von „Alan Wake 2“ zugeschnitten wurden.

„Alan Wake 2“ wird am 27. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Wie kürzlich bestätigt wurde, dürfen wir uns in der nächsten Woche auf weitere Eindrücke und Details zum Nachfolger freuen.

