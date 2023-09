Alan Wake 2: Wenige Wochen vor dem Release – Neue Details und Eindrücke angekündigt

Zu den potenziellen Highlights des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts gehört der von Remedy Entertainment entwickelte Survival-Horror-Titel „Alan Wake 2“, mit dem das finnische Studio dem Genre seinen eigenen Stempel aufdrücken möchte.

Nachdem wir in dieser Woche mit neuem Gameplay versorgt wurden, gab Remedy Entertainment heute bekannt, dass ausgewählte Magazine dazu eingeladen wurde, im Zuge eines Preview-Events einen genaueren Blick auf „Alan Wake 2“ zu werfen. Die daraus resultierenden Details und Eindrücke zum Nachfolger können die Magazine ab dem kommenden Mittwoch, den 27. Spetember 2023 unter die Leserinnen und Leser bringen.

Wir können wohl davon ausgehen, dass neben den neuen Details zu „Alan Wake 2“ auch frisches Gameplay aus dem Horror-Sequel veröffentlicht wird.

Die Geschichte von „Alan Wake 2“ erleben wir aus den Perspektiven von zwei Hauptcharakteren. Zum einen kehrt der Schriftsteller und Thriller-Autor Alan Wake zurück, der sich in einem lebendig gewordenen Alptraum wiederfindet. Beim zweiten spielbaren Charakter handelt es sich um die auf übernatürliche Fälle spezialisierte FBI-Agentin Saga Anderson.

Wie Thom Puha, Director of Communications bei Remedy Entertainment, vor wenigen Tagen bestätigte, haben wir es bei „Alan Wake 2“ mit dem bisher umfangreichsten Titel des finnischen Studios zu tun. Unter dem Strich soll uns das Survival-Horror-Abenteuer mehr als 20 Stunden beschäftigen.

„Wir haben intern immer das Gefühl gehabt, dass wir Wege finden müssen, um längere Spiele zu machen, weil die Leute das auch aus der Perspektive des Preis-Leistungs-Verhältnisses betrachten. Control war also unser bisher längstes Spiel. Und Alan Wake 2 wird noch länger sein, 20 Stunden und mehr“, ergänzte Remedys Sam Lake.

„Alan Wake 2“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wurde kürzlich um ein paar Tage nach hinten geschoben. Mit der Veröffentlichung am 27. Oktober 2023 geht es den Verantwortlichen von Remedy Entertainment darum, Insomniac Games‘ Action-Titel „Marvel’s Spider-Man 2“ aus dem Weg zu gehen.

