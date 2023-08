Alan Wake 2: Remedy wollte nicht auf Spider-Man 2 und Co treffen

"Alan Wake 2" erscheint später als geplant. Allerdings hält sich die Verzögerung in Grenzen. In einem Gespräch mit IGN ging Remedys Same Lake noch einmal auf den simplen Grund ein.

Remedy Entertainment sorgte kürzlich für die überraschende Ankündigung, dass „Alan Wake 2“ später als geplant auf den Markt kommen wird. Doch statt einer größeren Verschiebung in das kommende Jahr hinein erfolgte eine geringe Verzögerung um zehn Tage.

In einem Gespräch mit den Redakteuren von IGN ging Remedys Kreativdirektor Sam Lake noch einmal auf den Grund ein, der nicht technischer Natur war. Vielmehr wollte der Entwickler potentiellen Blockbustern wie „Marvel’s Spider-Man 2“ aus dem Weg gehen.

„Nun, wir haben uns die Woche angeschaut und diese brillanten, brillanten Riesenspiele gesehen, die herauskommen, Spider-Man 2 und so, und wir dachten uns, na ja, wir müssen nicht Kopf an Kopf auf sie treffen. Wir können es einfach um ein paar Tage verschieben…“, so Lake.

Vom 17. auf den 27. Oktober

Ursprünglich sollte „Alan Wake 2“ am 17. Oktober 2023 auf den Markt gebracht werden. Nur drei Tage später kommt „Marvel’s Spider-Man 2“ in den Handel und wird auf der PS5 eine ziemlich große Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Nach der Verschiebung wird „Alan Wake 2“ erst am 27. Oktober 2023 veröffentlicht und muss damit „nur“ mit Spielen wie „Alone in the Dark“ und „Ghostrunner 2“ konkurrieren.

Letztendlich ist der kommende Oktober gut gefüllt und bringt einige zugkräftige Spiele zutage. Dazu gehören „Assassin’s Creed: Mirage“ am 5. Oktober, „Forza Motorsport 8“ (Xbox, PC) am 10. Oktober, „Lords of the Fallen“ am 13. Oktober, „Marvel’s Spider-Man 2“ am 20. Oktober, „Cities: Skyline“ am 24. Oktober und „Alone in the Dark“ am 25. Oktober.

Vorbestellungen von „Alan Wake 2“ werden weiterhin im PlayStation Store angenommen, wo die Standardversion mit 59,99 Euro zu Buche schlägt. Für 79,99 Euro gibt es die Deluxe Edition mit zusätzlichen Inhalten.

