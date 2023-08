Alan Wake 2: Hätte gar nicht früher gemacht werden können, meint Remedy

Über zehn Jahre mussten die Fans auf ein neues Abenteuer des fiktiven Schriftstellers Alan Wake waren. Allerdings hätte "Alan Wake 2" gar nicht früher gemacht werden können, geben die Entwickler von Remedy an.

Bei der derzeit stattfindenden Gamescom in Köln sind auch die Entwickler von Remedy zugegen, die sich derzeit auf den Release von „Alan Wake 2“ vorbereiten. Mehr als zehn Jahre hat es gedauert, bis der namensgebende fiktive Schriftsteller seine Fortsetzung erhalten hat. Allerdings hätte der Nachfolger auch gar nicht eher erscheinen können, so Creative Director Sam Lake und Director Kyle Rowley von Remedy.

Jahrelang habe das Studio versucht, einen zweiten Teil von „Alan Wake“ zu entwickeln. Jetzt sei das erste Mal, dass die Entwickler damit Erfolg hätten.

Ursprüngliche Konzepte zum Spiel seien ganz anders gewesen

„Es ist das erste Mal, dass wir Erfolg haben“, antwortete der Creative Director Sam Lake bei einem Interview auf die Frage, warum es gerade jetzt Zeit für die Rückkehr von Alan Wake sei. „Wir haben es über die Jahre hinweg versucht. Die Zeit war damals noch nicht reif, wenn ich mir die Pitches und Konzepte anschaue, die wir erstellt haben. Ich bin sehr, sehr froh, dass keines von ihnen umgesetzt wurde, denn das bedeutet, dass dieses Spiel jetzt gemacht wurde.“

Die ursprünglichen Konzepte für „Alan Wake 2“ seien zudem „ganz anders“ gewesen, sowohl vom Genre als auch von den Strategien her, die sich Remedy bei der Entwicklung von „Control“ ausgedacht hatte, dem bisher größten Erfolg des Studios. Ein weiterer Grund für die Entwicklung von „Alan Wake 2“ sei zudem die Verfügbarkeit von Director Kyle Rowley.

„Im ersten Spiel hatten wir eine Horrorgeschichte“, so Rowley. „Aber das Gameplay war viel mehr auf Action ausgerichtet. Eines der Dinge, die wir wirklich tun wollten, war sicherzustellen, dass wir ein zusammenhängendes Paket als Erfahrung schaffen – also fühlte sich die Idee, ein Survival-Horror-Spiel zu machen, einfach natürlich an.“

Zuletzt hatte Remedy angekündigt, dass sich „Alan Wake 2“ ein wenig verspäten wird. Statt dem 17. Oktober wird das Spiel erst am 27. Oktober 2023 auf den Markt kommen. Damit will das Studio den anderen Veröffentlichungen in dem Monat aus dem Weg gehen.

