Remedy: Alan Wake 2 wird Control in einem Bereich übertreffen

Sam Lake, Creative Director von “Alan Wake 2”, ging in einem Interview auf den Umfang des Survival-Horrors ein und bestätigte, dass der Titel in Bezug auf die Gesamtlänge das zuvor veröffentlichte "Control" übertreffen wird.

Das im Oktober erscheinende “Alan Wake 2” wird offenbar kein kurzes Vergnügen. In einer Ausgabe von Kinda Funny Games betonte Sam Lake, seines Zeichens Creative Director bei Remedy, dass das Entwicklerstudio seit geraumer Zeit daran arbeitet, Spiele mit längerer Spieldauer zu kreieren.

Im Fall von “Alan Wake 2” bedeutet das eine Spielzeit von mehr als 20 Stunden. Diese Zahl wurde bereits in einem Interview mit Thom Puha, Remedys Director of Communications, genannt. Doch auch Lake nahm sich dem Thema noch einmal an und verriet, dass “Alan Wake 2” das ebenfalls von Remedy stammende “Control” in Bezug auf die Gesamtlänge des Spiels übertrifft.

“Wir haben intern immer das Gefühl gehabt, dass wir Wege finden müssen, um längere Spiele zu machen, weil die Leute das auch aus der Perspektive des Preis-Leistungs-Verhältnisses betrachten. Control war also unser bisher längstes Spiel. Und Alan Wake 2 wird noch länger sein, 20 Stunden und mehr”, so Lake.

Vom Action-Adventure zum Survival-Horror-Spiel

Lake äußert sich ebenfalls zu anderen Aspekten von “Alan Wake 2”, darunter der Wechsel des Genres vom Action-Adventure mit vereinzelten Horrorelementen im Original hin zum Survival-Horror-Spielprinzip. Ebenfalls ist der Creative Director der Überzeugung, dass das Horror-Genre eine Art „goldenes Zeitalter“ erlebt: Obwohl es lange Zeit als Nische galt, konnte es mittlerweile ein breiteres Publikum begeistern.

An anderer Stelle erklärte Lake, dass die klassischen Thermoskannen der Serie nicht nur als Sammlerstücke dienen wie im Original, sondern nun auch zum Speichern des Spiels verwendet werden können. Dieses Feature erinnert stark an das Farbband aus “Resident Evil” und dessen Funktion an einer Schreibmaschine.

Geplant ist es, “Alan Wake 2” am 27. Oktober 2023 für PS5, PC und Xbox Series X/S auf den Markt zu bringen. Die Handlung knüpft etwa dreizehn Jahre nach dem ersten Teil an und bietet zwei Kampagnen: Eine beschäftigt sich mit der Hauptfigur Wake an einem düsteren Ort. In der anderen geht es um FBI-Agentin Andersons Untersuchung einer Serie ritueller Morde in Bright Falls.

