Alan Wake 2: Vorschau-Video zeigt Erkundung und Kämpfe mit Saga Anderson

Ende Oktober erscheint mit “Alan Wake 2” die langersehnte Fortsetzung des Remedy-Hits rund um den namensgebenden Schriftsteller, zu dem sich im neuen Spiel eine zusätzliche Hauptfigur namens Saga Anderson gesellt.

Beide können vom Spieler gesteuert werden. Und nachdem in der Vergangenheit sowohl zu Wake als auch zu Anderson Gameplay-Material präsentiert wurde, fasst ein neues Vorschau-Video noch einmal das dritte Kapitel von Saga Anderson mit dem Titel “Local Girl” zusammen. Es gewährt einen Ausblick auf das, was “Alan Wake 2″ in wenigen Wochen auf den Bildschirm bringen wird.

Rätsel und ermittlungsorientierte Mechaniken

In der Vorschau werden nicht nur die offenen Schauplätze des Spiels gezeigt, sondern auch Aspekte wie Erkundung und Backtracking. Ebenso erleben Zuschauer einige Begegnungen und Auseinandersetzungen, bei denen das Ausweichen sowie der Einsatz von Taschenlampe und Waffen entscheidend sind.

Auch Rätsel werden im neuen Video zu “Alan Wake 2” gelöst. Ebenso sind die ermittlungsorientierten Mechaniken des Spiels in Verbindung mit Sagas Mind Place ein Bestandteil der unten eingebetteten Vorschau.

Durch die Aufteilung auf zwei spielbare Charaktere können Spieler letztendlich zwei unterschiedliche Welten erkunden: Dazu gehören die Naturgebiete des Cauldron Lake sowie die Städtchen Bright Falls und Watery an der pazifischen Nordwestküste. Da es in “Alan Wake 2” allerdings vorrangig um tödliche Geheimnisse und dunkle Orte geht, wird die typische Idylle dieser Locations in den Hintergrund gerückt.

“Alan Wake 2” kommt am 27. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Der Titel kann weiterhin im PlayStation Store vorbestellt werden. Für die Standardversion müssen 59,99 Euro bezahlt werden. 20 Euro mehr kostet die Deluxe Edition mit zusätzlichen Inhalten. Eine Disk-Fassung wird es vorerst nicht geben.

