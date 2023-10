Alan Wake 2: Testwertungen eingetroffen – ein fantastisches Horrorspiel

Das sieht gut aus! Die bisher eingereichten Testwertungen für „Alan Wake 2“ sind nahezu alle positiv. Das betrifft sowohl die PS5- als auch die PC-Version.

Die meisten Wertungen liegen aktuell für die PS5-Fassung vor. 29 Stück sind es. Demgegenüber steht die PC-Version mit 24 Testberichten. Auf der PlayStation beträgt der MetaScore 89 Punkte, während es beim PC 92 Punkte sind.

Die Schlussworte der verfügbaren Berichte erklären, warum die Wertung so hoch ausfällt. Ein paar davon schauen wir uns im Folgenden an. Hierbei beziehen wir uns auf die PS5-Version.

Ein surrealistisches Horror-Meisterwerk

Satte 95 Punkte vergibt PlayStation Universe: „Alan Wake 2 war das Warten absolut wert. Es ist ein surrealistisches Horror-Meisterwerk, das das Original in jeder Hinsicht übertrifft. Remedy hat sich von seinen Vorbildern inspirieren lassen und sein Handwerk verfeinert.“

GamingBolt fasst sich kurz und bewertet das Horror-Abenteuer mit 90 Punkten: „Alan Wake 2 ist ein fantastisches Horrorspiel mit hervorragender Atmosphäre und einer unglaublich interessanten Geschichte.“

Weitere 90 Punkte sind von MeriStation: „Alan Wake 2 ist die perfekte Mischung aus Resident Evil und Silent Hill. Einer der besten Survival-Horror der letzten Jahre und ein erzählerisches und audiovisuelles Wunderwerk.“

83 Punkte stammen von MeuPlayStation, die lediglich die Technik kritisieren: „Alan Wake 2 ist eine überzeugende Wahl, vor allem wegen der fesselnden Geschichte, die unsere Aufmerksamkeit während des gesamten Spielerlebnisses fesselt. Darüber hinaus bietet es im Vergleich zu seinem Vorgänger ein weitaus intensiveres und furchteinflößenderes Erlebnis. Der einzige Aspekt, der verbessert werden könnte, ist die technische Leistung.“

Alle Wertungen aufgelistet

Positiv

Dexerto – 100

Gamesreactor UK – 100

Gameshub – 100

Screen Rant – 100

TheGamer – 100

The Loadout – 100

Carole Quintaine – 95

CGMagazine – 95

God is a Geek – 95

SECTOR.sk – 95

PlayStation Universe – 95

TierraGamer – 95

GLHF on Sports Illustrated – 95

Hobby Consolas – 95

COGConnected – 90

GAMINGbible – 90

GamingTrend – 90

TRG – 90

JeuxActu – 90

MeriStation – 90

GamingBolt – 90

Gamepressure – 90

Power Unlimited – 88

INVEN – 88

GRYOnline.pl – 85

GAMES.CH – 84

MeuPlayStation – 83

Guardian – 80

Neutral

Metro GameCentral – 60

Negativ

Keine

„Alan Wake 2“ erscheint am 27. Oktober (also morgen) für PS5, Xbox Series X/S und PC. Konsolenspieler zahlen einen Preis von 59,99 Euro, während es auf dem PC via Epic Games Store 49,99 Euro sind. Im Übrigen kündigte Remedy kürzlich einen „New Game Plus“-Modus an, der nach dem Release hinzukommt.

