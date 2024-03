Max Payne 1 & 2 Remakes: Keine halben Sachen – Remedy über die Budgets der Neuauflagen

Bekanntermaßen arbeitet das finnische Studio Remedy derzeit an gleich mehreren neuen Projekten. Darunter den 2022 angekündigten Remakes zu den beiden Action-Titeln „Max Payne“ und „Max Payne 2“.

Im Zuge der aktuellen Geschäftszahlen gingen die Verantwortlichen von Remedy kurz auf ihre aktuellen Projekte ein und sprachen auch über die beiden „Max Payne“-Remakes. Wie das Studio versprach, dürfen wir uns bei den Neuauflagen auf große Projekte freuen, die einem „Alan Wake 2“ in Sachen Aufwand in nichts nachstehen.

„Das Remake von Max Payne 1 & 2 wird ein großes neues Spiel mit einem großem Potenzial sein, das durch ein ähnliches Entwicklungsbudget wie bei Alan Wake 2 ermöglicht wird“, so Remedy.

Das Budget des Horror-Abenteuers lag unbestätigten Berichten zufolge bei 70 Millionen Euro, von denen etwa 50 Millionen Euro auf die Entwicklung an sich und 20 Millionen Euro auf das Marketing entfielen.

Entwickler machten zuletzt deutliche Fortschritte

Wann wir mit der offiziellen Enthüllung der Neuauflagen beziehungsweise handfesten Details rechnen dürfen, verriet Remedy leider nicht. Allerdings wies das Studio im Finanzbericht darauf hin, dass die Entwicklung der „Max Payne 1 & 2“-Remakes zuletzt große Fortschritte machte.

„Auch die Max Payne 1 & 2 Remakes befinden sich weiterhin in der Produktionsreife. Das Team hat im Laufe des Jahres erhebliche Fortschritte gemacht“, so Remedy.

„Wir gehen davon aus, dass Condor, Control 2 und Max Payne 1 & 2 Remake-Projekte im ersten Halbjahr 2024 in die nächsten Entwicklungsstadien übergehen werden.“

„Mit dem verfeinerten Multiprojektmodell, der verstärkten Konzentration auf die Kernstärken von Remedy und dem Engagement von fast 400 Remedianern , sind wir von der großartigen Auswahl an bevorstehenden Spielveröffentlichungen begeistert“, führte das Studio aus.

Remakes auf Basis der Northlight Engine

Die Remakes zu „Max Payne“ (2001) und „Max Payne 2: The Fall of Max Payne“ (2003) erscheinen in Form eines Bundles, das beide Neuauflagen enthält. Bei der Entwicklung der Remakes greifen die Entwickler von Remedy auf die Northlight Engine zurück.

Diese kam in der Vergangenheit bei Projekten wie „Quantum Break“, „Control“ und natürlich dem im letzten Jahr veröffentlichten Survival-Horror-Titel „Alan Wake 2“ zum Einsatz.

Die Finanzierung der Remakes übernimmt laut der offiziellen Ankündigung aus dem Jahr 2022 Rockstar Games. „Das Entwicklungsbudget des Spiels, dessen Größe einer typischen Remedy AAA-Spieleproduktion entsprechen wird, wird von Rockstar Games finanziert“, so die damalige Ankündigung.

„Im Rahmen der Vereinbarung hat Remedy eine Tantiemenmöglichkeit, nachdem Rockstar Games seine Entwicklungs-, Marketing- und andere Kosten für den Vertrieb und die Veröffentlichung des Spiels wieder eingespielt hat.“

Die Remakes zu „Max Payne 1 & 2“ erscheinen für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Max Payne, Max Payne 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren