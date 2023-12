PS Plus Essential: Januar 2024-Neuzugänge für PS4 und PS5 angekündigt

Sony hat die PS Plus Essential-Games für Januar 2024 angekündigt. Sie können ab der kommenden Woche in die persönliche Bibliothek der Spieler gepackt werden.

PS Plus im Januar 2024 bietet für Abonnenten eine Auswahl an “Gratis-Titeln”, die sie im Rahmen ihrer Mitgliedschaft kostenlos nutzen können. Los ging es heute mit der Ankündigung der Essential-Neuzugänge, von denen auch Extra- und Premium-Abonnenten profitieren.

Bestätigt wurden von Sony drei Spiele, die sich an PS4- und PS5-Spieler richten. Highlight des neuen Monats könnte für viele Abonnenten „A Plague Tale Requiem“ sein, von dem aber nur Besitzer der Current-Gen-Konsole profitieren.

PS Plus Essential im Januar 2024

Nachfolgend sind die Januar-Neuzugänge für die Essential-Stufe aufgelistet:

A Plague Tale Requiem – PS5

Veröffentlicht im Oktober 2022

Metascore: 82

User-Score: 8.3

Score im PS Store: 4,69/5

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Evil West – PS4, PS5

Veröffentlicht im November 2022

Metascore: 73

User-Score: 7,6

Score im PS Store: 4,04/5

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Nobody Saves the World – PS4, PS5

Veröffentlicht im April 2022

Metascore: 79

User-Score: 7,1

Score im PS Store: 4,7/5

Preis im PlayStation Store: 24,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Auch wenn die neuen Spiele für PS Plus Essential heute angekündigt wurden, müssen sich Spieler bis zur kommenden Woche gedulden. Die Freischaltung erfolgt voraussichtlich am 2. Januar 2024 gegen 11 Uhr.

Warframe: Syrinx Collection als exklusives PS Plus-Paket

Zusätzlich zur monatlichen Spieleauswahl wird im Januar die Freischaltung der „Warframe Syrinx Collection“ erfolgen. Das exklusive PlayStation Plus-Paket enthält mehrere Waffen, Rüstungen und Gegenstände für das F2P-Sci-Fi-Multiplayer-Actionspiel von Digital Extremes.

Das Paket enthält:

Syrinx Brustplatte

Syrinx Schulterplatten

Syrinx Beinplatten

Baza-Gewehr

Cassowar Stangenwaffe

Sturm-Farbpalette

Essential Mod Bundle Basisschaden

Essential Mod Bundle Kritischer Schaden

2 Orokin-Beschleuniger

170 Platinum

7-Tage-Affinitätsbooster

7-Tage-Credit-Booster

In der Zwischenzeit können die Dezember-Spiele in Anspruch genommen werden, da sie in der kommenden Woche mit der Ankunft der Januar-Neuzugänge aus der PS Plus-Bibliothek verschwinden. Werden die Titel von Playstation Plus-Mitgliedern innerhalb der Frist in die persönliche Bibliothek gepackt, dürfen sie auch weiterhin ohne Zusatzkosten gespielt werden.

Die PS Plus Essential-Spiele für Dezember 2023 sind im verlinkten Artikel aufgelistet.

PS Plus Extra und Premium im Januar 2024

Nach der Freischaltung der Essential-Spiele sind für gewöhnlich die Bibliotheken der höherpreisigen Stufen an der Reihe. Die Termine lassen sich vorhersagen.

Die mutmaßlichen Termine:

Extra/Premium-Ankündigung: 10. Januar 2024

Extra/Premium-Freischaltung: 16. Januar 2024

Für Extra und Premium gilt, dass die Spiele in der Regel länger als einen Monat in den PS-Plus-Bibliotheken bleiben. Gleichzeitig ist es nicht möglich, sie durch eine Aufnahme in die persönliche Bibliothek dauerhaft zu nutzen.

Und so müssen Abonnenten auch ab Januar 2024 auf einige Games verzichten. Die Liste der wegfallenden PS-Plus-Titel des kommenden Monats liefert weitere Einzelheiten.

PlayStation Plus – Informationen zu den Stufen

Im vorangegangenen Jahr hat Sony den Abonnementdienst in ein dreistufiges Programm umgewandelt, was es den Spielern ermöglicht, zwischen verschiedenen Funktionen zu wählen. Diese Auswahlmöglichkeit bietet ihnen eine größere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

Entsprechend unterschiedlich sind allerdings auch die Kosten, die bis zu 151,99 Euro pro Jahr erreichen. Unsere Übersicht zu PlayStation Plus fasst alles Wissenswerte zusammen:

