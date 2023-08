Battlefield 2042: Entwickler erklärt, warum Spezialisten-System gescheitert ist

Der Senior Producer des Online-Shooters lieferte in einem Interview mit GamesRadar eine Erklärung für das gescheiterte Spezialisten-System.

Die Spezialisten haben in der Community wenig Anklang gefunden.

Statt dem gewohnten Klassensystem entschied sich EA DICE dazu, bei „Battlefield 2042“ auf Spezialisten zu setzen. Hier besitzt jeder spielbare Charakter seine eigene Hintergrundgeschichte und individuelle Fähigkeiten. Die Idee dahinter: Dem Spieler mehr Möglichkeiten geben.

Damit konnten sich aber vor allem die langjährigen Fans der Shooter-Reihe nur schwer anfreunden. Aus diesem Grund hat das Entwicklerteam Anfang des Jahres die Klassen zurückgebracht. Allerdings wurden die Spezialisten nicht aus dem Spiel entfernt, sondern einfach den vier verschiedenen Klassen zugeordnet.

Rolle der Spezialisten unklar

Senior Producer Ryan McArthur schildert jetzt seine Ansicht, warum die Spezialisten so schlecht angekommen sind. Er glaubt: Die Spieler haben einfach nicht verstanden, wie genau die Spezialisten funktionieren sollen.

„Und wenn man nicht versteht, wie etwas funktionieren soll, glaubt man natürlich, dass der alte Weg besser war. Das Feedback der Spieler zu diesem Thema war wirklich gut. Wir mussten also einen Weg finden, ihnen das zu geben, was sie wollten, und uns trotzdem die Freiheit und Flexibilität zu lassen, die wir ursprünglich auch wollten“, so McArthur.

Das Team habe jeden Spezialisten so entwickelt, dass er in die gewohnte Klassenstruktur passt. Jedoch haben sie es versäumt, den Spielern zu vermitteln, welche Rolle die einzelnen Spezialisten spielen.

McArthur schließt seine Erklärung folgendermaßen ab: „Wir haben unterschätzt, wie wichtig es ist, diese Dinge immer wieder mit den ursprünglichen Säulen von Battlefield zu verknüpfen – Klassen-Gameplay, Squadplay und Teamwork. Das ist einer der großen Punkte, an denen wir gescheitert sind.“

Mit dem altbewährten Klassensystem sind Entwickler und Spieler jedenfalls zufrieden. Laut dem Senior Producer war dieser Aspekt für die Community „der letzte Nagel“ zu einem gewünschten „Battlefield“-Titel. Zudem konnte da Entwicklerteam dadurch ihre Vision festigen und neue Inhalte besser vorantreiben. Durch die Klassen seien andere Funktionen nämlich „reichhaltiger.“

Quelle: GamesRadar

