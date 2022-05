PS5 & PS4: Ubisoft+ angekündigt mit Classics für PS Plus

Ubisoft hat angekündigt, dass der Abonnementdienst Ubisoft+ für die PlayStation-Konsolen PS4 und PS5 bereitgestellt wird. Der Dienst umfasst mehr als 100 Spiele des Publishers, darunter die neuesten Titel und Zusatzinhalte.

Ubisoft+ ist seit einiger Zeit für PC, Stadia und Luna verfügbar. Eine Einführung für die Xbox wurde im Januar angekündigt, ohne dass zunächst ein Termin genannt wurde. Der Dienst schlägt mit monatlich 14,99 Euro zu Buche.

Classics für PlayStation Plus

Neben der zukünftigen Einführung des vollständigen Ubisoft+-Angebots hat Ubisoft bestätigt, dass einige Inhalte des Dienstes in Sonys PlayStation Plus-Abonnements integriert werden. Unter anderem ist „Assassin’s Creed Valhalla“ dabei. Die über die PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium angeboten Ubisoft-Spiele laufen unter dem Label Ubisoft+ Classics.

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

Steep

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

Zum Start von Ubisoft+ Classics auf den PlayStation-Konsolen werden zunächst 27 Titel enthalten sein, die bis Ende 2022 auf mehr als 50 Titel anwachsen sollen. Für den Anfang bestätigt wurden:

Chris Early, Senior Vice President of Partnerships bei Ubisoft, betonte zur Partnerschaft mit Sony: „Mit Ubisoft+ Classics bieten wir PlayStation-Spielern eine weitere Möglichkeit, Ubisoft-Spiele auf ihren Konsolen zu genießen. Dies ist nur der Anfang, denn wir werden auch Ubisoft+ für PlayStation-Besitzer verfügbar machen, während wir unsere Vision weiter ausbauen und den Spielern mehr Möglichkeiten bieten, auf ihre Lieblingsspiele zuzugreifen, egal wo sie sich befinden.

Das Classics-Angebot wird in diesem und im nächsten Monat in jeder Region mit der Einführung der überarbeiteten PlayStation Plus-Tarife verfügbar gemacht. Deutschland ist demnach im Juni an der Reihe.

