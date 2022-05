Ubisoft: Assassin’s Creed, Far Cry & Rainbow Six mit beeindruckenden Zahlen

Auch der französische Publisher Ubisoft legte in dieser Woche die Geschäftszahlen zum am 31. März zu Ende gegangenen Fiskaljahr 2021/2022 vor. In diesen ging das Unternehmen unter anderem auf die Entwicklung der wichtigsten hauseigenen Marken ein.

Im Zeitraum zwischen dem 1. April 2021 und dem 31. März 2022 entwickelten sich laut Ubisoft „Assassin’s Creed“, „Far Cry“ und Rainbow Six“ zu den erfolgreichsten Marken des Jahres und generierten jeweils mehr als 300 Millionen Euro an Einnahmen. Vor allem die „Assassin’s Creed“-Reihe legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu und konnte die generierten Einnahmen nahezu verdoppeln.

DLC-Unterstützung scheint sich auszuzahlen

Weiter geht aus dem Geschäftsbericht hervor, dass die Anzahl der Unique User von „Assassin’s Creed: Valhalla“ im Geschäftsjahr 2021/2022 gegenüber dem Vorjahr noch einmal zulegte. Eine Entwicklung, die auf die langfristige Unterstützung des Action-Rollenspiels zurückzuführen sein dürfte.

Mit „Die Zeichen Ragnaröks“ erschien im März dieses Jahres beispielsweise die neueste umfangreiche Erweiterung zu „Assassin’s Creed Valhalla“, die es auf eine Spielzeit von knapp 40 Stunden bringt. Darüber hinaus werden die beiden „Rainbow Six“-Titel „Siege“ beziehungsweise „Extraction“ regelmäßig mit neuen Inhalten und Updates versehen.

Vor allem das ursprünglich im Jahr 2015 veröffentlichte „Rainbow Six Siege“ erfreut sich bis heute großer Beliebtheit und knackte im Februar 2022 die Marke von 80 Millionen registrierten Nutzern.

