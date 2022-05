Ubisoft: Publisher würde Übernahmeangebote genau prüfen

Nachdem in den vergangenen Monaten erneut diverse Studios und mit Activision Blizzard sogar ein ganzer Publisher übernommen wurden, wurde Ubisoft zuletzt erneut als möglicher Übernahmekandidat gehandelt.

Auch wenn der französische Publisher aktuellen Berichten zufolge über eine private Beteiligungsgesellschaft nachdenken könnte, mit der eine feindliche Übernahme verhindert werden soll, stehen die Verantwortlichen von Ubisoft einer möglichen Übernahme nicht per se ablehnend gegenüber. Stattdessen würden laut CEO Yves Guillemot alle Angebote genauestens geprüft, um im Interesse von Ubisoft und der Investoren zu handeln.

Allerdings betonte Guillemot im gleichen Statement, dass Ubisoft alle Trümpfe in der Hand hält, um auch als unabhängiges Unternehmen weiter erfolgreich zu sein.

Zahlreiche Talente und wichtige Marken

„Es wurde viel über die Konsolidierung in der Branche und insbesondere bei Ubisoft gesprochen“, führte Guillemot aus. „Unsere Gesamtposition ist klar und bekannt. Wie wir letzten Februar gesagt haben, haben wir alles, was wir brauchen, um unabhängig zu bleiben. Wir haben das Talent, die industrielle und finanzielle Größe sowie ein großes Portfolio an leistungsstarken IPs, um in den kommenden Jahren massive Werte zu schaffen.“

Und weiter: „Es hat uns den Plan geliefert, strategische Partnerschaften mit den größten Akteuren in den Bereichen Unterhaltung und Technologie aufzubauen. Die aktuellen Spekulationen machen die wahre Attraktivität und den Wert unserer Vermögenswerte und unseres Wertschöpfungspotenzials deutlich.“

„Wie bereits erwähnt, ist es als börsennotiertes Unternehmen Best Practice für unseren Vorstand, jedes Angebot im Interesse aller Aktionäre und unserer großartigen Teams zu prüfen“, so Guillemot abschließend.

