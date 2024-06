Tekken 8: Fettes Update mit zahlreichen Änderungen erscheint in Kürze

Bandai Namco Entertainment bringt in den nächsten Stunden ein riesiges Update für „Tekken 8“ heraus. Die Patch Notes zeigen, dass diesmal unzählige Änderungen enthalten sind.

Unter anderem hat das zuständige Entwicklerteam fleißig an den Kernmechaniken geschraubt. Zudem ändert sich bei fast jedem Kämpfer etwas, wodurch ihre Stärken noch mehr in den Vordergrund rücken. Auch die 3D-Bewegung verbessert sich, während der Schaden von Kombos und Würfen abnimmt. Defensive Aktionen sollen dadurch lohnender werden, doch die Kämpfe bleiben weiterhin offensiv ausgerichtet.

Eine weitere relevante Verbesserung: Im Practice-Modus werden fortan die Einstellungen für „Bestrafungstraining“ und „Verteidigung“ vorübergehend gespeichert werden. Wenn ihr später erneut mit demselben Kämpfer spielt, bleiben die vorherigen Einstellungen erhalten.

Fehlerbehebungen stehen ebenfalls auf dem Plan. Dadurch soll ein reibungsloseres Spielerlebnis zustandekommen.

Neue Outfits für den Tekken 8 Shop

Ansonsten erhält der Tekken Shop mehrere neue Inhalte. Dazu zählen zwei Outfit-Pakete „Dangerous Grappler Pack“ und „Wonderful Wrestler Pack“, die für alle Charaktere verfügbar sind. Zusätzlich gibt es ein Legacy-Kostüm für Asuka Kazama. Als kleines Geschenk kriegt ihr übrigens ein kostenloses Avatar-Item.

Das Update erscheint am morgigen Dienstag um 4 Uhr in der Früh. Von diesem Zeitpunkt an könnt ihr den Download vornehmen.

Seid euch bewusst: Nach der Installation des Updates werden eure (Online)-Replays nicht mehr abspielbar sein.

„Tekken 8“ ist für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. PlayStation-Spieler haben gerade die Gelegenheit, die Deluxe Edition 30 Prozent günstiger zu kaufen. Hier zahlt ihr anstatt 109,99 Euro nur 76,99 Euro. Bis zum 13. Juni habt ihr Zeit, um dieses Angebot wahrzunehmen.

Die Deluxe Edition enthält den Season Pass, durch den insgesamt vier weitere Kämpfer ins Spiel kommen. Mit Eddy Gordo ist einer davon schon verfügbar. Als Nächstes stößt Lidia Sobieska dazu, dessen Vorstellungsvideo ihr im oberhalb verlinkten Artikel findet.

Welche Neuerungen sonst noch geplant sind, zeigt die neulich veröffentlichte Roadmap des Herstellers.

