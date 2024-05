Tekken 8: Lidia lässt im neuen Gameplay-Trailer die Fäuste fliegen

Ende April veröffentlichte Bandai Namco Games eine Roadmap zum Anfang 2024 veröffentlichten Fighting-Titel „Tekken 8“. Diese lieferte uns einen Überblick über die geplanten Features und Inhalte.

Zum Post-Launch-Content gehören natürlich neue Charaktere, die im Rahmen der ersten Season Einzug in „Tekken 8“ halten. Nachdem der Capoeira-Experte Eddy Gordo vor ein paar Wochen den Anfang machte, geht es im Laufe des Sommers mit dem nächsten Neuzugang weiter. Die Rede ist von Lidia Sobieska, die ihr Debüt im vierten Season-Pass von „Tekken 7“ feierte.

Ein frisch veröffentlichter Gameplay-Trailer zeigt Lidia in Aktion und verdeutlicht uns, mit welchen Attacken und Manövern die polnische Premierministerin die Arenen aufmischt.

Mit Karate zum Erfolg?

Schnell wird deutlich, dass sich am Kampfstil von Lidia nur wenig geändert hat. Nach wie vor verlässt sich die polnische Karateka auf ihre explosiven Schlag- und Trittangriffe. Ebenfalls eine wichtige Rolle spielt ihre Geschwindigkeit, die es Lidia ermöglicht, zwischen ihren Angriffen zurückzuweichen und so gegnerischen Kontern zu entgehen.

Genau wie im Vorgänger bekleidet Lidia auch in „Tekken 8“ den Posten der polnischen Premierministerin. In „Tekken 7“ entschloss sich die junge Polin dazu, am King of Iron Fist-Turnier teilzunehmen, da sich Heihachi Mishima weigerte, die „Tekken Force“ aus ihrem Heimtland abzuziehen.

Weitere Eindrücke zu Lidias Kampfstil liefert euch der angehängte Gameplay-Trailer.

So geht es mit Tekken 8 weiter

Wie sich der eingangs erwähnten Roadmap entnehmen ließ, wird es bei Lidia im Sommer nicht bleiben. Ebenfalls im Sommer findet eine neue Arena den Weg in „Tekken 8“. Im „Seaside Resort“ tragen wir unsere Kämpfe an einem malerischen Strand und zu unterschiedlichen Tageszeiten aus. In der Nacht sogar mit einem spektakulären Feuerwerk.

Auch der von der Community immer wieder eingeforderte Foto-Modus erscheint im Sommer. Laut Entwicklerangaben ist es im Foto-Modus möglich, Schnappschüsse von den Charakteren zu machen und die Bilder mit diversen Filtern zu überarbeiten.

Weiter geht es im Herbst mit einer neuen Story-Erweiterung. Ein Online-Trainings-Modus und ein „Ghost vs Ghost“-Modus sind ebenfalls geplant. Wann diese erscheinen werden, verriet Bandai Namco Games bislang allerdings nicht.

