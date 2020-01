Battlefield 5: Details zum nächsten Patch und Kapitel 6 in Kürze? – Playlist-Update mit extremen Wetterbedingungen erschienen

Nachdem DICE im vergangenen Monat mit „Wake Island“ eine weitere Karte aus dem Pazifikkrieg in den First-Person-Shooter „Battlefield 5“ gebracht hatte, stellt sich die Frage, was die Spieler mit dem sechsten Kapitel von „Tides of War“ erwarten dürfen. In einem aktuellen Beitrag auf Reddit hat Community-Manager Jeff Braddock mitgeteilt, dass man möglicherweise in der nächsten Woche erste Details zu den kommenden Inhalten verraten wird.

Wann wird Kapitel 6 enthüllt?

Zwar hätte man aktuell noch keinen konkreten Zeitplan festgelegt, jedoch sei man intern in mehrere Gespräche verwickelt. In der kommenden Woche könnten auch Informationen zum nächsten Patch für „Battlefield 5“ folgen. Jedoch kann Braddock noch keinerlei Details zu den Änderungen und den weiteren Plänen verraten. Dementsprechend wird man noch etwas Geduld beweisen müssen, wenn man auf Informationen warten sollte.

Zumindest hat DICE ein neues Playlist-Update veröffentlicht, das auch wöchentliche Herausforderungen mit sich bringt. Die Spieler können Eroberung unter extremen Wetterbedingungen auf verschiedenen Karten spielen. Unter anderem kann man auf Starkregen, Sandstürme und Gewitter stoßen.

Die Spieler werden auf Hamada mit einem Sandsturm konfrontiert, während auf Pacific Storm ein starkes Gewitter wütet. Als weitere Karten stehen Marita, Mercury, Devastation, Narvik und Fjell 652 in der Playlist zur Verfügung.

„Battlefield 5“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erhältlich. Der nächste „Battlefield“-Teil soll laut Electronic Arts erst Ende 2021 auf den Markt gebracht werden.

