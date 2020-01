Disintegration: Anmeldung zur Online-Multiplayer-Beta gestartet – Neues Gameplay & Beta-Trailer

Aktuell arbeiten die Entwickler von V1 Interactive fieberhaft an der Fertigstellung des Science-Fiction-Shooters „Disintegration“, der in Zusammenarbeit mit dem Indie-Label Private Division veröffentlicht wird.

Neben einer klassischen Kampagne, die laut offiziellen Angaben vor allem mit ihrer spannenden Geschichte punkten soll, wird natürlich auch ein Online-Mehrspieler-Modus geboten. Um diesen vor dem Release auf Herz und Nieren zu testen und Feedback seitens der Spieler einzuholen, wird der Multiplayer von „Disintegration“ in Kürze im Rahmen einer Beta spielbar sein.

Sowohl eine offene als auch eine geschlossene Beta geplant

Via Twitter wiesen die Macher von V1 Interactive darauf hin, dass interessierte Spieler ab sofort die Möglichkeit haben, sich für eine Teilnahme an der geschlossenen Beta zu registrieren. Wer sein Glück versuchen möchte, wird auf der offiziellen Website von „Disintegration“ fündig.

Zum Thema: Disintegration: Entwickler versprechen eine „intensive und packende“ Singleplayer-Kampagne

Sollte es zu einer Teilnahme an der geschlossenen Beta nicht reichen, dann lasst euch trösten. Nur kurze Zeit später wird nämlich ein offener Beta-Test auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 an den Start gebracht. Während die geschlossene Beta am 28. und 29. Januar 2020 stattfindet, wird die Open-Beta am 31. Januar und 1. Februar 2020 ihre Pforten öffnen.

Die finale Version von „Disintegration“ ist derzeit für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen. Mit einem frischen Trailer macht V1 Interactive zudem auf die bevorstehende Beta-Phase aufmerksam. Weiter unten könnt ihr einen Blick riskieren.

