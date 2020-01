PlayStation Store: Die Neuerscheinungen der Woche inkl. Close to the Sun

Auf dem offiziellen PlayStation Blog hat Sony Interactive Entertainment eine Übersicht zu den Neuerscheinungen bereitgestellt, die in dieser Woche im PlayStation Store erscheinen werden. Somit kann man ein weiteres Mal alle PlayStation 4-Titel nachvollziehen, die in Kürze erscheinen und schon einmal schauen, ob einen etwas anspricht.

Jedoch bleiben die namhaftesten Neuerscheinungen in dieser Kalenderwoche aus. Nichtsdestotrotz könnte der eine oder andere Titel von Interesse im Programm enthalten sein.

Unter anderem könnte einen „Close to the Sun“ ansprechen. In dem Horror-Abenteuer treibt die Helios im Jahre 1897 in internationalen Gewässern, während sich der Himmel mit dunklen Wolken bedeckt. Die gnadenlosen Wellen der See krachen gegen den Rumpf des Schiffes, das einer Vision von Nikola Tesla entstammt und als Zufluchtsort für geniale Wissenschaftler dienen soll. In der Rolle der Journalistin Rose Archer wird man sich auf der Helios auf die Suche nach ihrer Schwester Ada begeben und erkennen, dass in diesem vermeintlichen Utopia mehr Schein als Sein ist.

Mit „Rugby 20“ erscheint auch die neueste Version des mittlerweile alljährlichen Sportspiels. Somit kann man ein weiteres Mal um jedes Down kämpfen und die Gegner zermürben. Krachende Tackles, kluge Passspiele und eine Menge Action sind im Rugby an der Tagesordnung.

Alle weiteren Neuerscheinungen kann man der folgenden Übersicht entnehmen:

Die neuen Spiele im PlayStation Store

20. Januar

21. Januar

22. Januar

23. Januar

24. Januar

