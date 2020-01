Temtem: Frischer Anime-Trailer stimmt auf das Pokémon-ähnliche Abenteuer ein

Das Monster-Sammelabenteuer "Temtem" aus dem Hause Crema startet in Kürze auf Steam in den Early Access. Ein neuer Anime-Trailer stimmt schon einmal auf das Abenteuer ein.

Am morgigen Dienstag, den 21. Januar 2020 wird das Monster-Sammelabenteuer „Temtem“ via Steam Early Access für den PC erscheinen. Damit man noch einmal in Stimmung kommt, haben die Verantwortlichen von Humble Bundle und Crema auch einen offiziellen Launch-Trailer bereitgestellt, der im Stile eines Animes gehalten ist.

Willkommen auf dem Airborne-Archipel

In „Temtem“ werden die Spieler in die Rolle eines Temtem-Zähmers schlüpfen, der sich die zahlreichen Monster fängt und mit ihnen auf spannende Abenteuer auf dem Airborne-Archipel geht. Auf sechs unterschiedlichen Inseln wird man die Temtem entdecken können, wobei man stets auf neue Spezies und neue Freunde treffen soll.

Die Spieler bekommen ein Massively Multiplayer Creature-Collection Adventure geboten, das eindeutig von „Pokémon“ inspiriert wurde. Im Laufe der Geschichte wird man sich mit dem fiesen Clan Belsoto auseinandersetzen müssen, der das komplette Archipel unter seine Kontrolle bringen möchte. Zudem warten acht Dojo-Leiter auf die Temtem-Zähmer, um sie und ihre Temtem in packenden Kämpfen auf die Probe zu stellen.

Mehr: Temtem – Eine würdige Pokémon-Alternative? Frisches Gameplay aus dem Online-Rollenspiel

Die Vollversion von „Temtem“ hat noch keinen offiziellen Erscheinungstermin erhalten. Allerdings hatten die Verantwortlichen bereits bestätigt, dass man eine Veröffentlichung auf der PlayStation 4, der Xbox One, der Nintendo Switch und dem PC anstrebt. Hier ist der offizielle Launch-Trailer:



