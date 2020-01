Yooka-Laylee and the Impossible Lair: In Kürze erscheint eine Demo zum charmanten Plattformer

Die Verantwortlichen von Playtonic haben eine Demo für den Plattformer "Yooka-Laylee and the Impossible Lair" angekündigt. Somit kann man das Spiel in Kürze in aller Ruhe antesten.

Bereits im vergangenen Oktober erschien der Plattformer „Yooka-Laylee and the Impossible Lair“ für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC. Nun haben die zuständigen Entwickler von Playtonic bekanntgegeben, dass man auch eine Demo zusammengestellt hat, die in Kürze für die verschiedenen Plattformen erscheinen soll.

Verschafft euch einen Eindruck von dem neuesten Abenteuer

In der Demo soll eine Auswahl an lebendigen und aufregenden 2D-Levels sowie die Terrain-transformierende „Pagie Challenge“ enthalten sein. Des Weiteren kann man verschiedene Toniken testen, die unter anderem Yooka einen massiven Kopf verpassen. Des Weiteren wird auch das unmögliche Geheimversteck von Capital B zu erleben sein. Die Fortschritte, die man in der Demo macht, kann man auch in die Vollversion übernehmen.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Hilf dem sympathischen Duo, das Royal Bee-taillion zu mobilisieren, um Capital B und sein unmögliches Geheimversteck zu besiegen! Renne, springe und rolle durch eine Reihe von fordernden 2D-Level und löse jede Menge Rätsel.“

Mehr: Yooka-Laylee and the Impossible Lair – Launch- und Accolades-Trailer zum heutigen Marktstart

Doch wann wird die Demo zu „Yooka-Laylee and the Impossible Lair“ erscheinen? Auf dem PC kann man die Testversion bereits am kommenden Donnerstag, den 23. Januar 2020 via Steam herunterladen, wohingegen PlayStation 4- sowie Nintendo Switch-Spieler bis zum 30. Januar 2020 warten müssen. Für die Xbox One-Version nannte Playtonic bisher keinen Termin.

