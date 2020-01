Mortal Kombat Kollection Online: Sammlung für die Konsolen und den PC eingestuft

Allem Anschein nach wurden die Arbeiten an der "Mortal Kombat Kollection Online" genannten Sammlung nicht eingestellt. So wurde die Retro-Collection kürzlich von der ESRB mit einer Alterseinstufung versehen.

Schon vor einiger Zeit wurde bekannt gegeben, dass die Entwickler Blind Squirrel Games an der „Mortal Kombat Kollection Online“ genannten Spielesammlung arbeiten.

Nachdem es um diese in der Vergangenheit recht still wurde, wurde spekuliert, dass die Arbeiten an der Retro-Collection eingestellt wurden. Offenbar ist dies nicht der Fall. Darauf deutet zumindest eine entsprechende Alterseinstufung des Entertainment Software Rating Boards (kurz: ESRB) hin, dem sich unter anderem weitere Details zur „Mortal Kombat Kollection Online“ entnehmen lassen.

Release offenbar für die Konsolen und den PC

Laut der besagten Alterseinstufung wird die „Mortal Kombat Kollection Online“-Sammlung für die Xbox One, den PC, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch veröffentlicht. Ein konkreter Releasetermin ließ sich dem ESRB-Eintrag nicht entnehmen. Dafür wurden immerhin neue Details zur „Mortal Kombat Kollection Online“-Sammlung genannt.

„Die Mortal Kombat Kollection Online ist die ursprüngliche Mortal Kombat-Trilogie, die sich die Mortal Kombat-Fans schon immer gewünscht haben. Eine bessere Grafik, Gameplay und Online-Funktionen bieten ein unglaubliches Erlebnis, was die Klassiker wieder aufleben lässt“, so die Beschreibung.

Wann mit der offiziellen Ankündigung der „Mortal Kombat Kollection Online“-Sammlung durch Warner Bros. Interactive zu rechnen ist, ist aktuell noch unklar. Sollten sich handfeste Details von offizieller Seite ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: Gematsu

