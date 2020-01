Descenders: Konsolen-Fassung des Extreme-Downhill-Biking-Titels kommt auch in den Handel

Der Extreme-Downhill-Biking-Titel "Descenders" wird für PS4 und Nintendo Switch auch als physische Version im Handel veröffentlicht, wie Sold Out und No More Robots mit eine aktuellen Meldung angekündigt haben.

Sold Out und No More Robots haben heute bekannt gegeben, dass der Extreme-Downhill-Biking-Titel „Descenders“ für PS4 und Nintendo Switch auch als physische Version im Handel veröffentlicht wird. Die Einzelhandelsversion soll im Frühjahr gleichzeitig mit der Download-Fassung veröffentlicht werden.

„Descenders“ ist ein Extreme-Downhill-Biking-Spiel mit prozedural generierten Umgebungen, in denen jeder Fehler Konsequenzen nach sich zieht. Auf PC und Xbox One ist das Spiel bereits seit einiger Zeit in digitaler Form erhältlich. Die Steam-Nutzer bewerten den Titel durchschnittlich mit „sehr positiv“.

Die Veröffentlichung von „Descenders“ als physische und digitale Version für PS4 und Nintendo Switch soll im Frühjahr 2020 erfolgen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

„Wir freuen uns unglaublich, gemeinsam mit Sold Out den Retail-Release von Descenders ermöglichen zu können,” so Mike Rose, Company Director bei No More Robots. „Unsere Community erwartet schon seit Langem eine physische Version dieses Titels. Dass wir nun mit Sold Out an einem weltweiten Retail-Release arbeiten, ist also ein wahrgewordener Wunsch von uns allen.“

Descenders: Spiel-Features

Ein moderner Ansatz für die Extremsportart

Prozedural generierte Welten: Jeder Spieldurchgang verspricht andere Abhänge

Freestyle-Bike-Steuerung: Kontrolle über jede subtile Bewegung des Fahrers und eine Physik-KI mit Tiefgang

Rogue-Bike: Besondere Mutatoren verbessern den ganz persönlichen Fahrstil

Rep-System: Über das Online Rep-System können neue Bikes und Outfits freigeschaltet werden

Voll lizensierter Soundtrack: Das Drum & Bass-Label Liquicity liefert den perfekten Sound zum Extremsport

Werde der nächste Descender: Kannst du das Spiel in einem Durchlauf meistern und in die Ränge der legendären Descender aufsteigen?

