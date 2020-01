Tekken 7: Neues Update mit „My Replay & Tips“-Feature und mehr im Anflug

Anfang der kommenden Woche bekommt der Fighting-Titel "Tekken 7" ein neues Update spendiert. An Bord befindet sich unter anderem das sogenannte "My Replay & Tips"-Feature.

Nachdem Bandai Namco Entertainment im vergangenen Jahr darauf hinwies, dass „Tekken 7“ auch 2020 unterstützt werden soll, ließ das Unternehmen seinem Versprechen nun Taten folgen.

So kündigte Bandai Namco Entertainment im Rahmen der EVO Japan 2020 ein neues Update zum Fighting-Titel an, das Anfang der kommenden Woche für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht wird. Genauer gesagt am nächsten Dienstag, den 28. Januar 2020.

Details zu Fahkumram sollen in Kürze folgen

Zu den neuen Features, die mit dem nächsten Update den Weg in „Tekken 7“ finden werden, gehört die sogenannte „My Replay & Tips“-Funktion. Wie es der Name bereits andeutet, soll euch mit diesem Feature die Möglichkeit geboten werden, eure Vorgehensweise im Kampf zu perfektionieren. Das „Replay & Tips“-Feature analysiert die Wiederholung eines Matches und gibt euch Tipps, was ihr hättet besser machen können.

Zum Thema: Tekken 7: Drei weitere DLC-Charaktere in Trailern vorgestellt – Darunter Ganryu

Gleichzeitig werden natürlich besonders gelungene Strategien und Manöver gelobt. Darüber hinaus umfasst das neue Update diverse Balancing-Anpassungen, zu denen bisher keine weiteren Details genannt wurden. Möglicherweise sorgt der offizielle Changelog zum in Kürze erscheinenden Update diesbezüglich für Klarheit.

Abschließend wies Bandai Namco Entertainment darauf hin, dass uns in Kürze weitere Details zu Fahkumram, den finalen DLC-Charakter von „Tekken 7“ ins Haus stehen werden. Darunter hoffentlich der finale Releasetermin.

Quelle: Gematsu

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Tekken 7