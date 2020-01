Red Dead Online: Neue Kleidung, Boni und mehr angekündigt

In dieser Woche kann man einige neue Inhalte, Vorteile und Boni erwarten, die in "Red Dead Online" zur Verfügung stehen. Rockstar Games hat die neuen Inhalte zusammengefasst.

Rockstar Games hatte bereits am gestrigen Nachmittag bekanntgegeben, dass man sowohl in „GTA Online“ als auch in „Red Dead Online“ neue Dankeschön-Geschenke austeilt, um die Dezember-Erfolge gebührend mit der Community zu feiern. Nun haben sie auch noch einmal die dieswöchigen Inhalte von „Red Dead Online“ zusammengefasst.

Zusätzliche Erfahrungspunkte für den Outlaw Pass

Im Rahmen der Danksagung an die Community können sich neuere Spieler den Schofield-Revolver und das Varmint-Gewehr kostenlos sichern. Zudem erhält jeder Spieler ein Munitionspaket mit 100x Splittermuntion für Revolver, 100x Hochgeschwindigkeitsmunition für Pistolen, 100x Expressmunition für Repetiergewehre, 100 Flintengeschosse und 20x Explosivmuntion für Gewehre.

Jedoch stehen auch bei Wheeler, Rawson & Co. neue Kleidungsstücke zur Verfügung. Demnach kann man folgende Gegenstände entdecken:

Neue dauerhaft erhältliche Artikel

Walden-Mantel

Barras-Weste

Iniesta-Hemdbluse

Hardie-Stiefel

Oakley-Stiefel

Birdwell-Hut

Zeitlich begrenzt erhältliche Artikel

Waschbärmütze

Kosackenmütze

Shaffer-Beinschützer

Griffith-Beinschützer

Morales-Weste

Pelz-Schienbeinschützer

Im Weiteren werden auch wieder einige Boni und Vorteile geboten. Unter anderem kann man Bonus-XP für die kostenlose Mitgliedschaft im „Wheeler, Rawson & Co.“-Club sowie die Outlaw-Pass-Mitgliedschaft verdienen. Mit jedem neuen Rang wird man innerhalb von 48 Stunden einen Bonus in Höhe von 1000 Club-XP erhalten.

Von offizieller Seite heißt es: „Falls ihr immer noch den Weg des Kopfgeldjägers einschlagen müsst, ist das die richtige Woche dafür: Trefft euch in Rhodes mit der legendären Kopfgeldjägerin und erwerbt die Lizenz, um euch vier Belohnungen für jeweils 1000 Kopfgeldjäger-XP zu sichern. Wenn ihr eine gesuchte Person dingfest macht und so eine Kopfgeldmission abschließt, erhaltet ihr eine Belohnung für eine kostenlose Fähigkeitskarte eurer Wahl sowie 5 Bolas, die ihr in der Truhe in eurem Lager finden könnt. Neue Kopfgeldjäger sollten den Abschnitt ‚Vorteile‘ im Auge behalten, um diese Belohnungen nicht zu verpassen.“

Zudem werden die Rangbeschränkungen für alle Pferde bis Rang 40 und Mäntel bis Rang 60 aufgehoben. Dieses Angebot gilt bis zum 3. Februar 2020. Außerdem kann 25 Prozent auf alle Wagen, Lagerhunde, Zelte und Emotes sparen.

