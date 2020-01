Red Dead Online und GTA 5 Online: Neue Rekorde bescheren euch Belohnungen und Boni

Rockstar Games hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich, was vor allem für „GTA 5 Online“ und „Red Dead Online“ gilt. Zahlreiche Events und Belohnungen waren dabei behilflich, die Zahl der Spieler, die sich regelmäßig in die Online-Modi einloggen, zu steigern.

Sowohl „GTA 5 Online“ als auch „Red Dead Online“ konnten im vergangenen Dezember in Bezug auf die Spielerzahlen interne Rekorde aufstellen. Zudem betont Rockstar Games, dass 2019 für „GTA 5“ in Hinblick auf Videoaufrufe das bisher erfolgreichste Jahr war. „GTA 5“-Videos erzielten darüber hinaus in der am 12. Januar 2020 endenden Woche neue Rekorde in Bezug auf Likes und Kommentare.

„Wir möchten uns bei unserer gesamten Community und all den unglaublichen Spielern beider Spiele für eine erneut rekordbrechende Weihnachtszeit sowohl in Grand Theft Auto Online als auch Red Dead Online bedanken. Wir danken allen, die dazu beigetragen haben, einige der besten Gaming-Communitys überhaupt aufzubauen – von den Heist-Crews, Stunt- und Rennfahrern in GTA Online bis hin zu den Schwarzbrennern, Kopfgeldjägern, Händlern und Sammlern in Red Dead Online“, so Rockstar Games.

Neue Belohnungen und Boni

Um diese Meilensteine zu feiern, belohnt euch Rockstar Games mit den folgenden Boni, mit denen das Unternehmen die Zugriffe offenbar weiter steigern möchte:

In „GTA 5 Online“ wird euch ein Geldbonus in Höhe von bis zu 2.000.000 GTA$ beschert. Ab dem 30. Januar könnt ihr euch 1.000.000 GTA$ abholen, indem ihr vor dem 5. Februar spielt. Wenn ihr zwischen dem 6. und dem 12. Februar in das Spiel eintaucht, erhaltet ihr erneut 1.000.000 GTA$.

Spieler von „Red Dead Online“ erhalten einen kostenlosen Zugang zu bestimmten Rollen, spezielle Rollengegenstände und mehr: Die Revolverheldentruhe: Spielt zwischen dem 28. Januar und dem 3. Februar und sichert euch den kostenlosen Schofield-Revolver, ein kostenloses Varmint-Gewehr und das verheerende Munitionspaket mit 100x Splittermuntion für Revolver, 100x Hochgeschwindigkeitsmunition für Pistolen, 100x Expressmunition für Repetiergewehre, 100 Flintengeschosse und 20x Explosivmuntion für Gewehre. Die Kopfgeldjägerausrüstung: Spielt zwischen dem 4. und dem 10. Februar und erhaltet die kostenlose Kopfgeldjägerlizenz, 25 Bolas und 25 Verfolgungspfeile.



Ein Blick in die Zukunft

Auch in diesem Jahr möchte Rockstar Games „GTA 5 Online“ und „Red Dead Online“ unterstützen. Für „GTA 5 Online“ wird in absehbarer Zeit eine Open-Wheel-Rennserie mit neuen Fahrzeugtypen zur Verfügung stehen. Außerdem erwarten euch weitere große Updates und einige Überraschungen.

+++ GTA 5: Weiter auf Erfolgskurs – Überwältigende Auslieferungszahl enthüllt +++

Auch die Welt von „Red Dead Online“ soll in diesem Jahr weiter wachsen. In diesem Zusammenhang wird das Konzept von Frontier Pursuits durch neue Rollen, neue Missionen und weitere Updates erweitert.

