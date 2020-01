Ash of Gods – Redemption: Das rundenbasierte Rollenspiel ist für die Konsolen und den PC erschienen – Launch-Trailer

Buka Entertainment und Ravenscourt haben das rundenbasierte Actionspiel "Ash of Gods: Redemption" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Ein Launch-Trailer stimmt auf das Abenteuer ein.

Das rundenbasierte Rollenspiel „Ash of Gods: Redemption“ ist ab heute für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erhältlich. Somit kann man sich ein weiteres Mal in eine spannende Geschichte und einen intensiven PvP-Modus stürzen.

Eure Entscheidungen bestimmen das Schicksal des Helden

Die Geschichte wird von schwerwiegenden moralischen Entscheidungen geprägt, die die Spieler treffen müssen. Dadurch kann man das Leben der Helden erleichtern, aber auch neue Hürden aufbauen, die im späteren Verlauf der Handlung zu Problemen führen könnten. Die zuständigen Entwickler von Ravenscourt versprechen eine Mischung aus einem wunderschönen Grafikstil, einer stimmungsvollen Musik, einem taktischen Kampfsystem, einer epischen Geschichte und der Entscheidungsfreiheit des Spielers.

Von offizieller Seite heißt es auch zum Spiel: „Umfangreiche und unvorhersehbare Geschichte mit drei Hauptfiguren, die jeweils ein anderes Schicksal, eine eigene Moralvorstellungen und eine andere Pflicht haben. Ein nicht-lineares Storytelling mit sieben völlig unterschiedlichen Enden ohne ‚Game Over‘ -Bildschirm – alle PC- und die meisten NPC-Charaktere sind sterblich, aber die Geschichte wird auch ohne sie weitergehen.“

Damit man noch einmal einen Eindruck von „Ash of Gods: Redemption“ erhält, haben die Verantwortlichen auch einen offiziellen Launch-Trailer bereitgestellt.



