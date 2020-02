Ubisoft: Der frühere Dragon Age Creative Director Mike Laidlaw hat Ubisoft Quebec wieder verlasse

Update: Mike Laidlaw hat Ubisoft Quebec nach rund 14 Monaten wieder verlassen. Es ist lediglich bekannt, dass er in dieser Zeit als Creative Director an einem nicht näher benannten Titel gearbeitet hat. Es ist denkbar, dass er am Open-World-Rollenspiel „Gods & Monsters“ mitgewirkt hat, das in dem Studio entsteht. Der Titel wurde aber

Auf Twitter teile er nun mit: „Heute (31. Januar) ist mein letzter Tag bei Ubisoft. Vielen Dank an die talentierten und einladenden Leute von Ubisoft Quebec City für meine Zeit dort.“ Weiter hab er zu verstehen, dass es „Zeit ist Bilanz zu ziehen und herauszufinden, was als nächstes kommt.“

Ursprüngliche Meldung vom 5. Dezember 2018: Der langjährige BioWare-Entwickler Mike Laidlaw hat bereits im Oktober 2017 das Studio verlassen, wo er führende Rollen bei der Entwicklung vieler Titel eingenommen hatte.

Er war unter anderem der Lead Designer für „Dragon Age: Origins“ und „Dragon Age II“, sowie Creative Director von „Dragon Age: Inquisition“. Außerdem war er auch an der Entwicklung von „Jade Empire“, „Mass Effect“ und „Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood“ beteiligt.

Zum Thema: BioWare: Veteran Mike Laidlaw verlässt das Unternehmen

Nachdem es im vergangen Jahr recht still um den Entwickler-Veteranen geworden ist, wurde mit einer aktuellen Meldung bekannt gegeben, was er seitdem gemacht hat und wo er in Zukunft seine Brötchen verdienen wird.

Mit einer aktuellen Meldung wurde bestätigt, dass Laidlaw fortan bei Ubisoft Quebec arbeitet, wo er bereits in den vergangen neun Monaten als Berater an einem noch unangekündigten Projekt gearbeitet hat. Dieses Projekt wird unter dem Senior Producer Jeff Skalski entwickelt, der sagt, dass Laidlaw perfekt zu dem Spiel passt. Er kann es nicht erwarten, allen die Ergebnisse der Arbeit zu präsentieren, betonte er weiter.

Entwickler-Veteranen arbeiten an neuem Projekt

Skalski war zuvor als Senior Producer für Titel wie „Assassin’s Creed Syndicate“, „Warhammer Online“, „Mass Effect“, „Dark Age of Camelot“, „Ultima Online“, „Civilization II“ und „Dungeon Keeper“ tätig. Details zum neuen Projekt sind noch nicht bekannt.

„Wir freuen uns sehr, Mike in der Ubisoft Québec-Familie willkommen zu heißen“, sagte Patrick Klaus, Geschäftsführer des Studios. „Mit seiner großen Erfahrung und seiner einzigartigen kreativen Vision wissen wir, dass er etwas Großartiges ins Studio bringen wird.“

Zum Thema: Dragon Age Inquisition: Nebenmissionen sind laut Mike Laidlaw zu bedeutungslos gewesen

Jeff Skalski, Senior Producer, fügte hinzu: „Dass Mike unser Team und Studio verstärkt, ist ein Wendepunkt und wir freuen uns, ihn an Bord zu haben. Er passt perfekt zu unserem Projekt und ich kann es nicht erwarten, dass alle die Ergebnisse sehen können.“

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dragon Age