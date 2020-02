TT Isle of Man 2: Rennfahrer Julien Toniutti spricht über seine Arbeiten am Spiel

Im nächsten Monat wird das Rennspiel "TT Isle of Man: Ride on the Edge 2" für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht. In einem aktuellen Video-Interview spricht der professionelle Rennfahrer Julien Toniutti über seine Arbeiten an dem Titel.

Auf der E3 im vergangenen Jahr kündigte das auf Rennspiele spezialisierte Entwicklerstudio KT Racing die laufenden Arbeiten an „TT Isle of Man: Ride on the Edge 2“ an.

Der Nachfolger befindet sich für die Konsolen sowie den PC in Entwicklung und soll vor allem mit einer verbesserten Fahrphysik sowie einer aufgemotzten Grafik punkten. Darüber hinaus gab KT Racing im letzten Monat bekannt, dass das Studio mit ausgewählten professionellen Rennfahrern zusammenarbeitet, um für eine möglichst authentische Spielerfahrung zu sorgen.

Der Release erfolgt im März

Zu diesen gehört unter anderem Julien Toniutti, der französische Rekordsieger der „Isle of Man“. Nachdem Toniutti im vergangenen Jahr aufgrund einer Verletzung aussetzen musste, wird er beim diesjährigen Ableger der „Isle of Man“ wieder mit von der Partie sein. Passend dazu sprach er in einem aktuellen Video-Interview über seine Arbeiten an „TT Isle of Man: Ride on the Edge 2“.

In Europa wird „TT Isle of Man: Ride on the Edge 2“ ab März 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich sein. Zu den spielerischen Verbesserungen gehört laut offiziellen Angaben das sogenannte Geschwindigkeitsflattern, das für eine zusätzliche Sturzgefahr sorgt und somit für mehr spielerischen Anspruch sorgen soll.

Weitere Details und Eindrücke zu „TT Isle of Man: Ride on the Edge 2“ findet ihr wie gehabt in unserer Themen-Übersicht.

