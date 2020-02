Monster Energy Supercross 3: Launch-Trailer mit Feature-Übersicht veröffentlicht

Zu "Monster Energy Supercross 3" ist der offizielle Launch-Trailer eingetroffen. Nicht ohne Grund: Das Rennspiel kann ab heute in Angriff genommen werden.

Milestone und Feld Entertainment erinnern mit einem Launch-Trailer an die Veröffentlichung von „Monster Energy Supercross 3“. Das Rennspiel kam am heutigen 4. Februar 2020 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch auf den Markt.

Erleben könnt ihr mit dem Titel die Monster Energy Supercross-Saison 2019. Zum Umfang zählen 100 Fahrer aus den 450SX- und 250SX-Klassen sowie 15 offizielle Stadien und Strecken. Im Karrieremodus könnt ihr erstmals zwischen einem Sponsorenteam und einem offiziellen Supercross-Team der Meisterschaft 2019 wählen.

Roaming-Bereich und Koop

„Monster Energy Supercross 3“ dürft ihr wahlweise im Koop-Modus für vier Spieler bestreiten. Hinzu gesellt sich die Nachbildung der Factory Supercross Practice Tracks in Kalifornien. Ein Roaming-Bereich mit neun Strecken steht ebenfalls zur Verfügung.

Die Online-Multiplayerrennen werden im Rennspiel über dedizierte Server ausgetragen. Darüber hinaus beinhaltet der Multiplayerpart einen Race Director-Modus, mit dessen Hilfe ihr Online-Turniere erstellen sowie die Startposition der Spieler sowie Sanktionen und Kameraperspektiven festlegen könnt.

Milestone brachte in den vergangenen Jahren mehrere Rennspiele auf den Markt. 2018 erschienen beispielsweise „Gravel“, „Monster Energy Supercross“, „MotoGP 18“, „MXGP Pro“ und „Ride 3“. Im vergangenen Jahr folgten „Monster Energy Supercross 2“, „MotoGP 19“ und „MXGP 2019“. Die Metascores der Titel fielen eher mittelmäßig aus.

