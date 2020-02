Der dunkle Kristall – Ära des Widerstands: Launch-Trailer zum Strategie-RPG basierend auf der Netflix-Serie

En Masse Entertainment hat das Strategie-Rollenspiel „Der dunkle Kristall – Ära des Widerstands“ basierend auf der Netflix-Serie veröffentlicht. Mit einem Launch-Trailer machen der Publisher und die Entwickler von BonusXP auf die Veröffentlichung aufmerksam.

Spiel zur Netflix-Serie veröffentlicht

„Der dunkle Kristall – Ära des Widerstands“ ist für PS4, Xbox One, Nintendo Swich und PC erhältlich. Im PSN Store könnt ihr den Titel zum Preis von 17,99 Euro für PS4 erwerben.

Die Entwickler von BonusXP haben das Spiel in Zusammenarbeit mit Netflix entwickelt, um die Welt von „The Dark Crystal“ gewissenhaft in Form eines Taktik-Rollenspiels umzusetzten. Das Spiel soll genug Tiefe für Genre-Veteranen bieten, während es gleichzeitig einen leichten Einstieg für Genre-Neulinge bietet.

In der Spielbeschreibung heißt es: „Die mit Spannung erwartete Netflix-Serie The Dark Crystal: Age of Resistance Tatctics wird als taktisches Strategiespiel zum Leben erweckt. Spieler tauchen in die Fantasy-Welt von Thra ein, erleben die Ereignisse der Serie und viele weitere obendrein. Dabei stoßen sie auf noch nie dagewesene, spielbare Charaktere, Geschichten und Szenerien.“

Die Spieler stellen ein Team aus bekannten Charakteren zusammen, um den Widerstand der Gelflinge gegen ihre Unterdrücker, die Skekse, anzuführen. Zur Auswahl stehen vier spielbare Charaktere. Zudem können neue Begleiter rekrutiert und angepasst werden. Die Geschichte wird in mehr 50 einzigartigen Levels erzählt, die zahlreiche rundenbasierten, strategischen RPG-Schlachten beinhalten.

