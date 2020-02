Doom Eternal: Modifikationen und Waffen-Upgrades im neuen Video vorgestellt

Der Doom Slayer bereitet sich allmählich auf seinen Kampf gegen die Dämonen vor, den er ab dem kommenden Monat in „DOOM Eternal“ führen wird. Nachdem IGN bereits im Laufe des gestrigen Tages ein neues Gameplay-Video zum Gore-Shooter veröffentlicht hatte, das uns die ersten zehn Minuten des Spiels zeigt, haben die Kollegen heute ein weiteres Video bereitgestellt.

Dieses Mal liegt der Fokus auf den verschiedenen Modifikationen und Upgrades der Waffen, die der Doom Slayer auf seiner Reise in die Hände bekommen wird. Der verantwortliche Game Director Hugo Martin von id Software geht in dem neuen Video im Detail auf die verschiedenen Gegenstände ein.

In „DOOM Eternal“ werden die Mächte der Hölle die Erde in das Chaos stürzen. Daraufhin nimmt der Doom Slayer seine Waffen zur Hand und macht sich auf die Jagd nach den Dämonen. Zwischen den Dimensionen wird man gegen neue und altbekannte Dämonen in die Schlacht ziehen und Rache nehmen.

„DOOM Eternal“ erscheint am 20. März 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Eine Nintendo Switch-Version befindet sich ebenfalls in Entwicklung, wird jedoch erst etwas später auf den Markt kommen. Einen entsprechenden Termin hat Bethesda Softworks noch nicht enthüllt.

Features von Doom Eternal (Herstellerangabe)

Das einzige, was sie fürchten, sind Sie – Erleben Sie das Nonplusultra in Sachen Geschwindigkeit und Durchschlagskraft in DOOM Eternal – das nächste Level knallharter First-Person-Action. Slayer-Bedrohungsstufe auf Maximum – Ein schultermontierter Flammenwerfer, die ausfahrbare Klinge, verbesserte Waffen, Mods und Fähigkeiten wie der Doppelsprint machen Sie schneller, stärker und vielseitiger. Unheilige Dreifaltigkeit – Nehmen Sie sich auf Ihrem Weg zum ultimativen Dämonentöter alles vom Gegner: Gesundheit durch Glory-Kills, Rüstung mithilfe des Flammenwerfers und Munition durch Kettensägen-Kills. Battle-Modus – Ein neuer 2-gegen-1-Multiplayermodus: Ein voll bewaffneter DOOM-Slayer kämpft gegen zwei spielergesteuerte Dämonen, das Gefecht läuft über ein Best-Of-Five fesselnder Ego-Shooter-Kämpfe.



