Ninja Gaiden: Team Ninja hat Interesse an einer Rückkehr zur Reihe

Kehrt Team Ninja nach "Nioh 2" zu "Ninja Gaiden" zurück? In einem aktuellen Interview bestätigte Fumihiko Yasuda, dass das Interesse innerhalb des Teams sehr groß ist.

Das japanische Entwicklerstudio Team Ninja arbeitet aktuell an dem Action-Rollenspiel „Nioh 2“, das ab dem 13. März 2020 für die PlayStation 4 erhältlich sein wird. Allerdings ist Team Ninja seit Jahren auch für andere bekannte Marken wie „Dead or Alive“ und auch „Ninja Gaiden“ verantwortlichen.

Rückkehr zu den Wurzeln

Vor allem „Ninja Gaiden“ erweckt immer wieder das Interesse der Spieler, da der letzte Hauptteil bereits acht Jahre zurückliegt. Dies ist auch den Entwicklern bewusst. In einem aktuellen Gespräch mit IGN betonte Fumihiko Yasuda, Game Director hinter „Nioh 2“, dass die Kernmitglieder des Entwicklerteams auch an „Ninja Gaiden“ gearbeitet hatten und zu der Reihe zurückkehren möchten.

„Die Kernmitglieder des Teams, das an Ninja Gaiden gearbeitet hatte, möchten ein neues Spiel machen. Wir sind uns bewusst, dass einige Fans lieber ein Ninja Gaiden als ein Nioh 2 gehabt hätten. Nun sehen wir eine Menge Ninja-Spiele wie Sekiro: Shadows Die Twice und wir sehen eine Menge guter Inspirationen in diesen Spielen, weswegen wir hoffen, dass wir euch eines Tages gute Nachrichten geben können.“

Zwar wurde noch kein weiterer „Ninja Gaiden“-Teil offiziell bestätigt, jedoch scheint die Chance zu bestehen, dass Team Ninja in nicht allzu ferner Zukunft zu der Reihe zurückkehren wird. Somit könnten Fans von Ryu Hayabusa früher oder später wieder neue Abenteuer erleben und den Klassiker der Ninja-Spiele in einem modernen Gewand erleben.

Sobald Team Ninja und Koei Tecmo eine entsprechende Ankündigung vornehmen, erfahrt ihr es bei uns.

