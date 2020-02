Tales from the Borderlands: Zweite Staffel in Arbeit? Entwicklung von The Wolf Among Us 2 soll derzeit ruhen

Entsprechen die Angaben eines Insiders den Tatsachen, dann könnte Telltale Games an einer zweiten Staffel von "Tales from the Borderlands" arbeiten. Des Weiteren ist die Rede davon, dass die Arbeiten an "The Wolf Among Us 2" aktuell ruhen sollen.

Im Dezember des vergangenen Jahres wurde bekannt gegeben, dass Telltale Games in der Tat an einer zweiten Staffel zu „The Wolf Among Us“ arbeitet.

Nachdem im Dezember darauf hingewiesen wurde, dass die Entwicklung von „The Wolf Among Us 2“ komplett neu gestartet wurde, möchte ein Insider in Erfahrung gebracht haben, dass die Arbeiten an der zweiten Staffel aktuell ruhen. Demnach leisteten die Entwickler von Telltale Games einiges an Vorarbeit und warten derzeit darauf, dass die Geschichte von „The Wolf Among Us 2“ fertiggestellt wird. Diese soll aktuell bei den AdHoc Studio entstehen.

Poker Night 3 ebenfalls in Arbeit?

Dies berichtet zumindest der Insider „Hereitismydude“, der bereits die Existenz von „The Wolf Among Us 2“ sowie der „Batman Shadows Edition“ im Vorfeld der offiziellen Ankündigung bestätigte. Des Weiteren weist der Insider darauf hin, dass Telltale Games zusammen mit den AdHoc Studios an einer zweiten Staffel zu „Tales from the Borderlands“ arbeitet. Konkrete Details zur neuen Staffel konnte oder wollte „Hereitismydude“ leider nicht nennen.

Abschließend merkt der Insider an, dass sich ein weiteres Projekt bei Telltale Games in Entwicklung befinden soll: „Poker Night 3“, das in Form eines Reboots auch unter einem anderen Namen veröffentlicht werden könnte. Unter dem Strich soll es sich bei „Poker Night 3“ um ein Projekt handeln, mit dem Telltale Games beschäftigt werden soll, bis die Entwickler die Arbeiten an „The Wolf Among Us 2“ wieder aufnehmen können.

Beachtet aber bitte, dass die Angaben des Insiders von Telltale Games bisher weder kommentiert noch bestätigt wurden.

