The Wolf Among Us 2: Entwicklung neu gestartet – Es werden keine alten Assets verwendet

Auf den Game Awards 2019 kündigten LCG Entertainment und Telltale Games die Arbeiten an "The Wolf Among Us 2" offiziell an. Wie jetzt klar gestellt wurde, wurde die Entwicklung komplett neu gestartet. Alte Assets werden demnach nicht wiederverwendet.

Nachdem es in den vergangenen Monaten noch hieß, dass die Fans nicht mit einem Nachfolger zu „The Wolf Among Us“ rechnen sollten, war die Überraschung auf den Game Awards 2019 perfekt.

Wie LCG Entertainment und Telltale Games bekannt gaben, wird aktuell an einer zweiten Staffel zu „The Wolf Among Us“ gearbeitet, die sich für die Konsolen sowie den PC in Entwicklung befindet. In einer aktuellen Mitteilung wiesen die Verantwortlichen hinter dem Projekt darauf hin, dass „The Wolf Among Us 2“ von Grund auf neu entwickelt wird.

Kreative Köpfe hinter der ersten Staffel beteiligt

Weiter heißt es, dass keine alten Assets verwendet werden. Stattdessen wurden sämtliche Entwicklungsfortschritte, die Telltale Games seinerzeit machte, komplett über den Haufen geworfen. Daher wird auch noch einige Zeit ins Land gehen, bis „The Wolf Among Us 2“ das Licht der Welt erblickt. Jamie Ottilie, der CEO von LCG Entertainment/Telltale führte aus: „Die Entwicklung des Spiels wurde von uns komplett neu gestartet. Wir hielten es für das Beste, dem neuen Kreativ-Team eine klare Ausgangslage zu geben.“

Zum Thema: The Wolf Among Us 2: Neuer Trailer kündigt das Telltale-Adventure erneut für Konsolen und PC an

Zukünftig möchten LCG Entertainment und Telltale Games weitere Entwickler einstellen, die bereits beim ursprünglichen Telltale Games arbeiteten. Ob dies gelingen wird, bleibt jedoch abzuwarten. Aber auch so sitzen bereits mehrere Veteranen im Boot, die damals am ersten „The Wolf Among Us“ arbeiteten.

Darunter Nick Herman und Dennis Lenart, die als Directors beteiligt waren, sowie der Autor Pierre Shorette.

Quelle: USGamer

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Wolf Among Us 2