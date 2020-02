BioShock 4: Die Veröffentlichung wird noch mehrere Jahre auf sich warten lassen

Vor wenigen Monaten bestätigte 2K Games, dass sich ein neues „BioShock“ in Entwicklung befindet. Für diesen Anlass hat man das neue Entwicklerstudio Cloud Chamber gegründet. Unter der Leitung von Kelley Gilmore soll das Studio eine komplett neue Erfahrung auf Basis der „BioShock“-Reihe erschaffen.

Die Entwicklung wird noch einige Jahre benötigen

Allerdings hatten die Entwickler bereits betont, dass die Veröffentlichung vom nächsten „BioShock“ noch einige Jahre auf sich warten lassen wird. Dies hat auch der Mutterkonzern Take-Two Interactive im neuesten Finanzbericht unterstrichen.

Das Unternehmen teilte mit, dass sich das neue „BioShock“ für einige Zeit in Entwicklung befinden wird. Demnach soll man mit einer Entwicklungszeit von mehreren Jahren rechnen. Die Arbeiten an dem neuen Teil haben erst begonnen, wobei Cloud Chamber weiterhin neue Mitarbeiter einstellt, um die Entwicklung zu stemmen. Das Studio befindet sich weiterhin im Aufbau, weshalb man wohl frühestens 2023 auf ein „BioShock“ hoffen kann.

Die „BioShock“-Reihe nahm 2007 ihren Anfang und konnte die Spieler mit einer tiefgründigen Geschichte und einem überaus atmosphärischen Schauplatz begeistern. Rapture hat sich als einer der markantesten Schauplätze der Videospielgeschichte in das Gedächtnis der Spieler gebrannt. 2010 folgte mit „BioShock 2“ ein weiterer Teil, der erneut in Rapture spielte und noch tiefer in die einzigartige Welt eintauchte.

Allerdings schickte „BioShock: Infinite“ die Spieler im Jahre 2013 in die Lüfte. Die Stadt Columbia bildete das totale Gegenstück zum bedrückenden Rapture und schloss die Trilogie gebührend ab. Heutzutage kann man sich alle drei Teile in der Spielesammlung „BioShock: The Collection“ sichern und die gesamte Geschichte inklusive aller DLCs erleben.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist „BioShock: The Collection“ via PlayStation Plus ohne Zusatzkosten herunterladbar. Somit sollte man bei Interesse mal im PlayStation Store vorbeischauen. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch scheint sich laut letzten Gerüchten ebenfalls in Entwicklung zu befinden.

