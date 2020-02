THQ Nordic: Neues Studio Nine Rocks Games für die Entwicklung eines Survival-Shooters gegründet

THQ Nordic hat ein neues Studio namens Nine Rocks Games gegründet, das in Zukunft einen neuen Survival-Shooter erschaffen soll. Konkrete Details sind noch nicht bekannt.

Der Publisher THQ Nordic hat bekanntgegeben, dass man ein neues Studio gegründet hat. In Bratislava, Slowakei ist fortan Nine Rocks Games zu finden, wobei die Entwickler in Zukunft ein neues Spiel erschaffen sollen, das in den Bereichen Shooter und Survival angesiedelt sein soll. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit enthüllt.

Bekannte Entwickler arbeiten an einem neuen Projekt

In der Vergangenheit hatten die Mitarbeiter von Nine Rocks Games bereits an Spielen wie „DayZ“, „Soldier of Fortune: Payback“, „Conan“ (2004) und „Chaser“ gearbeitet. Der verantwortliche Geschäftsführer David Durcak sagte, dass er sich darauf freut in das Büro einzuziehen, nach und nach die Teamgröße zu optimieren und an dem ersten Projekt zu arbeiten. Mit THQ Nordic habe man den perfekten Partner gefunden, um ein neues Spiel zu erschaffen.

„Wir heißen den neuesten Zugang zu dem THQ Nordic-Netzwerk an Studios willkommen: Nine Rocks Games. Ich persönlich denke, dass es immer ein großartiges Zeichen im Geschäft ist, wenn alles an Ort und Stelle zu fallen scheint. Die richtigen Leute zur richtigen Zeit, die die richtige Einstellung haben und eine bedeutsame Unterhaltung … Wir freuen uns sehr das slowakische Team an Bord willkommen zu heißen und sind gespannt auf unser erstes Projekt mit Nine Rocks Games“, sagte Klemens Kreuzer, Geschäftsführer von THQ Nordic.

Somit kann man gespannt sein, was die Partnerschaft und das neue Studio hervorbringen wird. Sobald entsprechende Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: Gematsu

